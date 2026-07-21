Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία γιορτάστηκε στους δρόμους της Γάζας, όπου πολλοί Παλαιστίνιοι πανηγύρισαν τη νίκη μιας ομάδας που είχαν συνδέσει με τη στήριξή της στα παλαιστινιακά δικαιώματα.

Οπως έγραψε ο Guardian, παρά τον φόβο των επιθέσεων και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν σε καφέ και υπαίθριες προβολές για να παρακολουθήσουν τον τελικό και να στηρίξουν την Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή.

Πολλοί κρατούσαν ισπανικές σημαίες και αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε προκαλέσει συγκίνηση όταν εμφανίστηκε με παλαιστινιακή σημαία στους πανηγυρισμούς της κατάκτησης της La Liga από την Μπαρτσελόνα τον Μάιο.

«Όποιος σηκώνει την παλαιστινιακή σημαία, αξίζει να σηκώσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε σε μήνυμά της πριν από τον τελικό η ομάδα ακρωτηριασμένων ποδοσφαιριστών της Γάζας, εκφράζοντας τη στήριξή της στην ισπανική εθνική ομάδα.

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All of Palestine and all that remains of the annihilated people of Gaza came out to celebrate Spain's victory. Congratulations on the victory, heroes of Spain! We love you very much pic.twitter.com/BGaSXRLgeb — 𖠌 (@3_3_3li) July 21, 2026

Ο αρχηγός της ομάδας, Σααντί αλ-Μάσρι, παρακολούθησε τον τελικό μαζί με φίλους του σε καφέ της περιοχής. Όπως δήλωσε, η επιλογή της Ισπανίας δεν είχε να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά και με την εικόνα της χώρας ως κράτους που στηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Η Ισπανία έχει αποτελέσει μία από τις πιο έντονες ευρωπαϊκές φωνές κριτικής απέναντι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα και έχει ζητήσει αυστηρότερη στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η στάση του Λαμίν Γιαμάλ είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Ισραήλ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να υπερασπίζεται τον νεαρό ποδοσφαιριστή, σημειώνοντας πως εξέφρασε ένα αίσθημα αλληλεγγύης που μοιράζονται εκατομμύρια άνθρωποι στην Ισπανία.

Η υποστήριξη προς την Αργεντινή είχε εκφραστεί από την ισραηλινή πλευρά, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να στέλνει μήνυμα στήριξης στην «Αλμπισελέστε» πριν από τον τελικό, λόγω και των στενών σχέσεων με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Για πολλούς κατοίκους της Γάζας, ωστόσο, η παρακολούθηση του Μουντιάλ ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι καταστροφές από τις πολεμικές επιχειρήσεις έχουν αφήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε καταυλισμούς, με περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και διαδίκτυο.

Η 23χρονη Αρκάν αλ-Ουαλαΐντα αναζητούσε καθημερινά στιγμιότυπα των αγώνων μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Όταν πληροφορήθηκε τη νίκη της Ισπανίας, όπως ανέφερε, ένιωσε έντονη συγκίνηση, θεωρώντας τη στάση της ομάδας ως «σημάδι ανθρωπιάς».

Οι πανηγυρισμοί, πάντως, παρέμειναν συγκρατημένοι λόγω του φόβου νέων επιθέσεων. Σε προηγούμενο αγώνα της διοργάνωσης, ισραηλινή επίθεση είχε προκαλέσει τον θάνατο του Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι, ενός Παλαιστίνιου εργαζόμενου σε ανθρωπιστική οργάνωση που είχε οργανώσει δημόσιες προβολές αγώνων στη Γάζα.