Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αλιείς που βλέπουν το επάγγελμά τους να καταστρέφεται από τους λαγοκέφαλους. Οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες του κλάδου ενώνουν δυνάμεις και βγαίνουν στο… κυνήγι του επικίνδυνου θηρευτή, που συναντάται όλο και περισσότερο στα ελληνικά νερά.

«Το σημαντικό είναι ότι τρώνε τα δίχτυα. Δεν κάνουν μόνο πρόβλημα στους επαγγελματίες, κάνουν και στους ερασιτέχνες», δήλωσε χαρακτηριτικά ο ψαράς, Χριστόφορος Ζάβρας.

«Υπάρχει πρόβλημα»

Στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε το πρωί της Δευτέρας 22/6 ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημειώνοντας σχετικά με την αποζημίωση για τους επαγγελματίες αλιείς.

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μία τιμή περισσότερη. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 ευρώ δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Θέλει και την έγκριση της Ευρώπης» επεσήμανε.

«Είναι ένα τοξικό ψάρι. Ως τοξικό ψάρι υπάρχουν κανονισμοί στη διαχείρισή του. Πρέπει να καταμετρηθεί, να μπει σε ειδικά ψυγεία και να πάει σε υψικάμινο για καύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν ασχοληθούν όλοι οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες, σε ένα-δυο χρόνια θα έχουμε φέρει τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων σε τέτοιο σημείο που θα μπορεί η θάλασσα να τον διαχειριστεί», δήλωσε ο κ. Ζάβρας για το θέμα.

Οι 7 λαγοκέφαλοι της Ελλάδας

Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, οι λαγοκέφαλοι είναι ψάρια της οικογένειας Tetraodontidae, γνωστά διεθνώς ως pufferfish ή toadfish. Στις ελληνικές θάλασσες έχουν αναφερθεί 7 είδη του γένους Lagocephalus, με πιο γνωστό και πιο προβληματικό τον Lagocephalus sceleratus, τον ασημογραμμωτό λαγοκέφαλο. Το είδος αυτό είναι ξενικό και εισέβαλε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ενώ πλέον έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το ELNAIS του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφει την παρουσία και εξάπλωσή του στις ελληνικές θάλασσες.

Ο Lagocephalus sceleratus, γνωστός ως ασημογραμμωτός λαγοκέφαλος, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα χωροκατακτητικά ψάρια της ανατολικής Μεσογείου. Στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2005 μετά την είσοδό του στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και σήμερα έχει ισχυρή παρουσία κυρίως σε νότιες και ανατολικές περιοχές, με συνεχή επέκταση. Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το είδος εξαπλώνεται και βορειότερα, ακόμη και προς περιοχές της Αττικής και του νότιου Ευβοϊκού. Ενώ μεμονωμένες καταγραφές υπάρχουν από κάθε άκρη της Ελλάδας.

Ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να καταναλώνεται. Το σώμα του μπορεί να περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση ή και θάνατο. Η τοξίνη εντοπίζεται συχνά σε όργανα όπως το συκώτι και οι γονάδες, αλλά μπορεί να υπάρχει και σε άλλους ιστούς. Μελέτη σε δείγματα Lagocephalus sceleratus από τη Ρόδο εξέτασε τετροδοτοξίνη σε ήπαρ, γονάδες, μύες και δέρμα, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την ανησυχία για την τοξικότητα του είδους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η τετροδοτοξίνη μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα, ζάλη, αδυναμία, δυσκολία στην ομιλία ή στην κίνηση, εμετό, διάρροια, παράλυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αναπνευστική ανεπάρκεια ή και θάνατο. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες μετά την κατανάλωση.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλιευτικά προϊόντα από δηλητηριώδη ψάρια των οικογενειών Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae και Canthigasteridae δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά. Οι λαγοκέφαλοι ανήκουν στην οικογένεια Tetraodontidae.