Στους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία του λαγοκέφαλου, του ξενικού, τοξικού είδους που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στην Κρήτη, αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine.

«Η περίοδος των διακοπών στην Κρήτη έχει ξεκινήσει. Οι τουρίστες μπορούν όχι μόνο να εξερευνήσουν αρχαίες πόλεις και να κάνουν πεζοπορία σε βουνά και φαράγγια, αλλά και να απολαύσουν τα μπάνια τους σε πολυάριθμες παραλίες. Οι θερμοκρασίες για τους κολυμβητές και τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ είναι εξαιρετικά ευχάριστες (…) Όμως, παρά τις ιδανικές συνθήκες με τον ήλιο, την άμμο και τη θάλασσα, οι παραθεριστές δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν έναν κίνδυνο που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο: το δηλητηριώδες ψάρι, λαγοκέφαλο», επισημαίνει το ρεπορτάζ.

Το άρθρο σημειώνει ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί συστάσεις για πρώτες βοήθειες, μετά από καταγραφή περιστατικών τραυματισμών λουομένων, δεδομένου ότι το ψάρι αυτό εμφανίζεται ολοένα συχνότερα σε ρηχά νερά δημοφιλών προορισμών. Η παρουσία του στην Κρήτη είναι γνωστή εδώ και καιρό, σημειώνει η εφημερίδα, εξηγώντας ότι το είδος «μετανάστευσε από τον Ινδο-Ειρηνικό στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ανοιχτά της Κρήτης και των Δωδεκανήσων το 2005. Έκτοτε, έχει εξαπλωθεί σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα και έχει μετατραπεί σε πρόβλημα τόσο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και για την αλιεία. Η επιθετική συμπεριφορά του και τα ισχυρά σαγόνια του μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε δίχτυα ψαράδων και εξοπλισμούς».

Το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, αναφέρεται σε δηλώσεις αρμόδιων φορέων στην Κρήτη που προειδοποιούν τους λουόμενους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είδος περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, «την τετροδοτοξίνη», προκαλώντας δυσάρεστες παρενέργειες στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια καθώς επίσης και αυξημένη σιελόρροια, ναυτία, εμετό, διάρροια και κοιλιακό άλγος. «Σε σοβαρές περιπτώσεις είναι επίσης πιθανή η θανατηφόρα παράλυση του αναπνευστικού. Επομένως, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».