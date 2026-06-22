Με προορισμό το Άπελντορν της Ολλανδίας αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (22/06) η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου θα πραγματοποιηθεί το κύριο μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Πρόκειται για την πρώτη προετοιμασία της ομάδας υπό την καθοδήγηση του νέου τεχνικού, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος έχει αναλάβει να οδηγήσει το «τριφύλλι» στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «πράσινοι» θα παραμείνουν στην Ολλανδία έως τις 5 Ιουλίου, διάστημα κατά το οποίο θα δώσουν δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι προγραμματισμένο για την 1η Ιουλίου απέναντι στην Χέλμοντ Σπορτ, ενώ στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ, με αμφότερες τις αναμετρήσεις να ξεκινούν στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Το κλίμα κατά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα θετικό, με τους ποδοσφαιριστές να εμφανίζονται χαμογελαστοί και αισιόδοξοι ενόψει της νέας σεζόν και της προσπάθειας που ξεκινά υπό τις οδηγίες του Δανού προπονητή.

Παράλληλα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λεβαδειακός για την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ Γιώργος Τσάπρας, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται ήδη και ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Άαρον Πένια, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα.

Αμφότεροι αναμένεται να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο Τσάπρας θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας τριών ετών με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία και να τεθούν άμεσα στη διάθεση του Νίστρουπ.