Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Παύλου Κουρτίδη.

Την είδηση του θανάτου του, ανακοίνωσε, ο Σπύρος Μπιμπίλας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι αποχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο. Είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες, την Ηλέκτρα και το Κόκκινο Ποτάμι» ανέφερε και έκανε γνωστό ότι θα ταφεί στην πατρίδα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.