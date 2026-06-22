Από μια αγορά που πριν από λίγα χρόνια απευθυνόταν κυρίως σε Έλληνες αγοραστές υψηλών εισοδημάτων, η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού, οι νέες υποδομές, η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και η αυξανόμενη διεθνής προβολή της Αθήνας έχουν δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στην αγορά ακινήτων των Νοτίων Προαστίων, με τις τιμές να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η ζήτηση παραμένει έντονη, παρά το γεγονός ότι το κόστος απόκτησης κατοικίας στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ριβιέρας αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα που διαμορφώνεται το 2026 δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με την εκρηκτική άνοδο που καταγράφηκε την προηγούμενη διετία.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει η Βουλιαγμένη, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται η ακριβότερη αγορά κατοικίας της χώρας. Οι τιμές στις πολυτελείς κατοικίες ξεπερνούν πλέον τα 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα λεγόμενα «φιλέτα» πρώτης γραμμής στη θάλασσα οι ζητούμενες αξίες μπορούν να κινηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και η διεθνής αναγνωρισιμότητα της περιοχής διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα, παρά το αυξημένο κόστος.

Δίπλα στη Βουλιαγμένη, η Βούλα και η Γλυφάδα συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν. Η Γλυφάδα παραμένει η πιο ζωντανή και πολυσύνθετη αγορά των Νοτίων Προαστίων, συνδυάζοντας εμπορική δραστηριότητα, ψυχαγωγία, πρόσβαση στη θάλασσα και εύκολη σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας. Τα νεόδμητα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών πωλούνται πλέον σε τιμές που ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στις καλύτερες θέσεις, ενώ η περιοχή εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντικό μέρος της οικοδομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στη νότια Αθήνα.

Αντίστοιχα, η Βούλα διατηρεί τον χαρακτήρα μιας πιο ήρεμης αλλά εξαιρετικά ακριβής οικιστικής αγοράς. Οι σύγχρονες μεζονέτες και τα μεγάλα οροφοδιαμερίσματα αποτελούν την πρώτη επιλογή για οικογένειες και στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν μόνιμη κατοικία κοντά στη θάλασσα, χωρίς να απομακρύνονται από το αστικό κέντρο.

Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό εξακολουθεί να αλλάζει τα δεδομένα. Η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για ολόκληρη την περιοχή, ανεβάζοντας τις αξίες όχι μόνο μέσα στην επένδυση αλλά και στις γειτονικές περιοχές. Οι νέες αναπτύξεις εντός του έργου διατίθενται σε τιμές που συχνά ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακόμη και τα παλαιότερα ακίνητα της ευρύτερης περιοχής έχουν δει σημαντικές υπεραξίες τα τελευταία χρόνια.

Παρά τις υψηλές τιμές, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό όχι μόνο δεν υποχωρεί αλλά ενισχύεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, οι ξένοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το μισό των συναλλαγών στα ακριβά ακίνητα της Ριβιέρας. Αμερικανοί επενδυτές, μέλη της ελληνικής ομογένειας, αγοραστές από το Ισραήλ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκαταλέγονται στις πιο δραστήριες ομάδες που αναζητούν κατοικίες στην περιοχή.

Ωστόσο, οι ξένοι επενδυτές δεν αγοράζουν απλώς ένα ακίνητο με θέα στη θάλασσα. Αναζητούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σύγχρονη τεχνολογία και υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης. Τα λεγόμενα «έξυπνα σπίτια», οι κατοικίες με προηγμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά και τα συγκροτήματα που προσφέρουν υπηρεσίες concierge, χώρους ευεξίας και αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεών τους.

Παράλληλα, αυξάνεται η σημασία που αποδίδεται στη βιωσιμότητα. Ακίνητα με πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης, συστήματα γεωθερμίας ή προηγμένες ενεργειακές υποδομές αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά, καταγράφοντας συχνά υψηλότερες τιμές σε σχέση με αντίστοιχες κατοικίες που δεν διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά.

Οι Έλληνες αγοραστές κινούνται με διαφορετική λογική. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη υψηλών εισοδημάτων που αναζητούν κατοικία για ιδία χρήση. Δίνουν έμφαση στους μεγάλους χώρους, στην εγγύτητα με ιδιωτικά σχολεία, στις καθημερινές υποδομές και στις προοπτικές διατήρησης της αξίας του ακινήτου στο μέλλον.

Η Βάρκιζα, το Λαγονήσι και ορισμένες περιοχές νοτιότερα της Βούλας προσελκύουν ολοένα και περισσότερους αγοραστές που επιδιώκουν να συνδυάσουν καλύτερες τιμές με πρόσβαση στη θάλασσα. Αν και οι αξίες παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τη Βουλιαγμένη ή τη Γλυφάδα, η ανοδική πορεία συνεχίζεται, καθώς η βελτίωση των υποδομών μειώνει σταδιακά τις αποστάσεις και ενισχύει την ελκυστικότητα αυτών των περιοχών.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει πλέον περάσει σε μια νέα εποχή. Η αγορά δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην εγχώρια ζήτηση, αλλά τροφοδοτείται από διεθνή κεφάλαια που βλέπουν την Αθήνα ως μια πιο προσιτή εναλλακτική σε σχέση με άλλους πολυτελείς προορισμούς της Μεσογείου. Και όσο το Ελληνικό προχωρά και οι υποδομές αναβαθμίζονται, τόσο οι προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο των αξιών παραμένουν ισχυρές.