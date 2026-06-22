Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) σε λύκειο της Τακλομπάν, μιας πόλης στην επαρχία Λέιτε, η οποία απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη Μανίλα.

«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση. Εξάλλου διευκρίνισε ότι ο ένας ύποπτος, ένας ανήλικος, συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, ενώ ο δεύτερος παραδόθηκε στις αρχές.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της αστυνομίας της επαρχίας, τον Τζέισον Καπόι, ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης είναι γιος μέλους των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

🇵🇭 Three students were killed and five others wounded in a shooting at San Jose National High School in Tacloban City, Philippines.



A minor suspect has been arrested, while police continue their search for a second suspect. pic.twitter.com/dC2D5YLvIu — World Insights (@WorldInsights_) June 22, 2026

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

School Shooting Philippines



Multiple suspected gunmen have opened fired at the San Jose National High School in Tacloban City.



At least three fatalities have been reported. One of the alleged shooters was apprehended by authorities with the help of nearby locals… — Pacific Wire (@ChynoNews) June 22, 2026

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.