Η περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ επανέρχεται δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο της ΑΕΚ, με ρωσικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με φόντο την απόκτηση του διεθνούς μέσου. Σύμφωνα με το «Championat», ο 29χρονος χαφ βρίσκεται ξανά στη λίστα της Ένωσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους συλλόγους.

Όπως σημειώνεται, ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί την επανένωση με τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο γνωρίζει άριστα από τη συνύπαρξή τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Το περασμένο καλοκαίρι η μετακίνησή του στην Ελλάδα δεν προχώρησε, ωστόσο αυτή τη φορά οι συνθήκες μοιάζουν διαφορετικές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ομάδων, θα ακολουθήσουν οι επαφές με την πλευρά του παίκτη για το συμβόλαιό του.

Ο Μπαρίνοφ είχε απασχολήσει έντονα την ΑΕΚ και στο παρελθόν. Τον Ιανουάριο του 2026 η Λοκομοτίβ Μόσχας τον παραχώρησε στην ΤΣΣΚΑ έναντι περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, με τον Ρώσο μέσο να συνεχίζει την καριέρα του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η σχέση του με τον Νίκολιτς είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού πραγματοποίησε 33 συμμετοχές στη Λοκομοτίβ, κατακτώντας μαζί του και το Κύπελλο Ρωσίας της περιόδου 2020-21. Ο 29χρονος αμυντικός χαφ, ύψους 1,81 μ., αγωνίζεται κυρίως ως «εξάρι», ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο κέντρο της άμυνας.

Την περασμένη σεζόν, φορώντας τις φανέλες των Λοκομοτίβ και ΤΣΣΚΑ, κατέγραψε συνολικά 39 εμφανίσεις, έχοντας απολογισμό τρία γκολ και επτά ασίστ. Η ΑΕΚ έχει ήδη ενισχυθεί με την απόκτηση του Ζούμπκοφ και αναμένεται να κινηθεί για την προσθήκη ενός ή και δύο χαφ, καθώς και ενός κεντρικού αμυντικού, με τον Μπαρίνοφ να παραμένει μία από τις βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.