Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πράσινο Ακρωτήρι συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία παραμένοντας αήττητο, η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, ενώ το Βέλγιο απογοήτευσε ξανά, με τα δεδομένα στους ομίλους να παραμένουν ανοιχτά.

Οι «Φαραώ» βρέθηκαν πίσω στο σκορ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, όμως με σπουδαία ανατροπή επικράτησαν 3-1, εξασφαλίζοντας το πρώτο τους τρίποντο σε Μουντιάλ και ανεβαίνοντας στην κορυφή του 7ου ομίλου. Την ίδια ώρα, το Βέλγιο παρουσίασε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι προβληματική εικόνα και περιορίστηκε στο 0-0 με το Ιράν, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής σε έναν ιδιαίτερα αμφίρροπο όμιλο.

Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία δεν άφησε περιθώρια στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση από το πρώτο μέρος και φτάνοντας σε άνετη επικράτηση με 4-0, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι απέδειξε ξανά πως μόνο τυχαία δεν βρίσκεται στη διοργάνωση. Παρότι η Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα ανέτρεψε το αρχικό προβάδισμα των Αφρικανών, τα αμυντικά λάθη της «Σελέστε» έδωσαν την ευκαιρία στους «Μπλε Καρχαρίες» να φτάσουν στο τελικό 2-2 και να παραμείνουν αήττητοι μετά από δύο αγωνιστικές.

Με τα αποτελέσματα αυτά, οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και στους δύο ομίλους, με τα εισιτήρια για τη φάση των «16» να κρίνονται στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής.