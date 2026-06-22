Έκρυθμο ήταν το κλίμα το βράδυ της Κυριακής στην Κάλι, την τρίτη πόλη της Κολομβίας, μετά την επικράτηση στο νήμα στις προεδρικές εκλογές του υποψήφιου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, που υποστήριξε δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και συγκρούστηκαν με μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προσπαθώντας να διαλύσει πλήθος αρκετών χιλιάδων ανθρώπων, ορισμένοι από τους οποίους κράδαιναν τούβλα και αυτοσχέδια ρόπαλα, εξοργισμένων μετά την οριακή νίκη του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έναντι του υποψηφίου της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, πανηγύρισε χθες την έναρξη «νέας εποχής» στη χώρα, μετά τη νίκη του επί του υποψηφίου της παράταξης που σχημάτισε την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην ιστορία του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Μίλησε για την «έναρξη νέας ιστορίας για το έθνος», «νέας εποχής», απευθυνόμενος σε χιλιάδες οπαδούς του στη Μπαρανκίγια (βόρεια).

Ο 47χρονος ποινικολόγος, δηλωμένος θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να κέρδισε με οριακή διαφορά τον αντίπαλό του, τον γερουσιαστή της αριστεράς, Ιβάν Σεπέδα, στον χθεσινό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που ευαγγελίζεται μετωπική επίθεση εναντίον των ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, επανέλαβε πως θα καταδιώξει τους «εγκληματίες» στο πλαίσιο «του Συντάγματος και των νόμων της δημοκρατίας».

Ο Ρούμπιο «συγχαίρει» τον δε λα Εσπριέγια

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τηλεφώνησε για να «συγχαρεί» τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη στη χώρα αυτή, ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X.