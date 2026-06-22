Η επιλογή θέσης στο αεροπλάνο μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ταξιδιωτική εμπειρία. Είτε θέλετε να κοιμηθείτε άνετα, να αποβιβαστείτε γρήγορα ή να απολαύσετε μια πιο ήσυχη πτήση, η ιδανική θέση δεν είναι ίδια για όλους.

Έξι ειδικοί στα ταξίδια αποκαλύπτουν, στο Travel + Leisure, ποια καθίσματα αξίζει να προτιμήσετε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας.

Για όσους ονειρεύονται μια ήσυχη πτήση, το κέντρο του αεροσκάφους είναι το ιδανικό σημείο. Σύμφωνα με τον ειδικό ύπνου Martin Seeley, οι θέσεις κοντά στο φτερό προσφέρουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερη φασαρία, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται οι σειρές κοντά στις τουαλέτες. Εκεί, όπως σημειώνει, υπάρχει περισσότερη κίνηση και θόρυβος. Σε μεγάλες αποστάσεις, όμως, η μπροστινή καμπίνα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη καλύτερη επιλογή, καθώς το φαγητό σερβίρεται νωρίτερα και ο επιβάτης μπορεί να κοιμηθεί πιο γρήγορα.

Αν ο χρόνος είναι το ζητούμενο, οι θέσεις στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου έχουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Η αποβίβαση γίνεται πιο γρήγορα, κάτι που τις καθιστά ιδανικές για όσους έχουν σύντομες ανταποκρίσεις ή απλώς δεν θέλουν να χάνουν λεπτό στον προορισμό τους. Για την απόλυτη προτεραιότητα, φυσικά, η business class παραμένει η πιο άνετη επιλογή.

Στον αντίποδα, ορισμένοι έμπειροι ταξιδιώτες ορκίζονται στην τελευταία σειρά. Ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Jonathan DeLise τονίζει ότι εκεί μπορεί κανείς να αποφύγει το άνοιγμα καθισμάτων πίσω του και, συχνά, να βρει μια ολόκληρη σειρά πιο «ελεύθερη». Είναι μια πιο ανεπιτήδευτη, σχεδόν αντισυμβατική επιλογή για όσους προτιμούν χώρο αντί για κύρος!

Για τους λάτρεις της χαλάρωσης και του ύπνου, η θέση στο παράθυρο παραμένει διαχρονικά αγαπημένη. Η δυνατότητα να ακουμπήσεις στο τοίχωμα του αεροσκάφους και να απομονωθείς από την κίνηση του διαδρόμου δημιουργεί μια αίσθηση ιδιωτικότητας που δύσκολα αντικαθίσταται. Αντίθετα, όσοι πίνουν πολλά υγρά ή κινούνται συχνά, θα εκτιμήσουν τη θέση στο διάδρομο, που προσφέρει ελευθερία κινήσεων και εύκολη πρόσβαση στην τουαλέτα.

Οι ψηλότεροι επιβάτες, από την άλλη, γνωρίζουν καλά τη σημασία της σειράς εξόδου, όπου ο επιπλέον χώρος για τα πόδια κάνει τη διαφορά σε πολύωρα ταξίδια. Παράλληλα, όσοι ταλαιπωρούνται από αναταράξεις ή άγχος πτήσης καλό είναι να προτιμούν καθίσματα πάνω από τα φτερά, όπου η κίνηση του αεροσκάφους γίνεται λιγότερο αισθητή.