Η εμπειρία του Μοχάμεντ Σαλάχ και η μαχητικότητα της Αιγύπτου αποδείχθηκαν καθοριστικές, με τους «Φαραώ» να ανατρέπουν τα δεδομένα και να επικρατούν με 3-1 της Νέας Ζηλανδίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026. Με αυτό το αποτέλεσμα πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανέβηκαν στην κορυφή του 7ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς.

Οι Νεοζηλανδοί μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο «BC Place» του Βανκούβερ και απείλησαν νωρίς με τον Σινγκ στο 7’, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Σομπεΐρ απέτρεψε το γκολ σε προσπάθεια του Τζαστ. Τελικά, στο 15ο λεπτό ο Φιν Σούρμαν έδωσε προβάδισμα στη Νέα Ζηλανδία με δυνατή κεφαλιά, γράφοντας το 1-0.

Η Αίγυπτος ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της μετά το πρώτο ημίωρο, με τον Σαλάχ να απειλεί δύο φορές (35’, 46’) και τον Ασούρ να φτάνει επίσης κοντά στο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η πίεση των Αφρικανών απέδωσε καρπούς στο 58’, όταν ο Ζίκο ισοφάρισε με κεφαλιά, αξιοποιώντας την εξαιρετική σέντρα του Χανί.

Οι «Φαραώ» συνέχισαν με φόρα και στο 67’ ολοκλήρωσαν την ανατροπή, με τον Σαλάχ να υπογράφει ένα εξαιρετικό γκολ, βάζοντας μπροστά την ομάδα του. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Τρεζεγκέ στο 82ο λεπτό, μόλις έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, σκοράροντας με κεφαλιά ύστερα από ασίστ του αρχηγού της Αιγύπτου, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην σπουδαία νίκη των συμπαικτών του.

Νέα Ζηλανδία(Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86’ Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76’ Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66’ Ολντ), Σινγκ (76’ Τόμας), Τζαστ (86’ Ντε Βρις), Γουντ.



Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41’ λ.τρ. Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85’ Ζίζο), Ασουρ (85’ Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76’ Τρεζεγκέ).