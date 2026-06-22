Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου και την Κυριακή 22/6 βρέθηκε η σορός της σε χωράφι στην Κρήτη.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο ενοικιαστή στο μικροσκόπιο των ερευνών εδώ και αρκετές ημέρες και τον είχαν καλέσει επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις και δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι Αρχές.

Μετά από συνεχείς ανακρίσεις, ο 44χρονος «λύγισε» και ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας οδηγώντας τους αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε, ιδιοκτησίας της άτυχης γυναίκας.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας

Πώς βρέθηκε το πτώμα της Σταυρούλας

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της 45χρονης θαμμένη σε χωράφι μέσα σε μία σακούλα. Τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με δεματικά καλωδίων, ενώ έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα όσο και από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι.

Ο 44χρονος ενοικιαστής από τη Βόρεια Μακεδονία φέρεται να υποστήριξε πως μεταξύ των δύο υπήρχαν εντάσεις λόγω ζημιών στο σπίτι που του νοίκιαζε η γυναίκα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να πείθει τους ερευνητές.

Φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που θα δώσει απαντήσεις για το κίνητρο του δράστη

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες ζητώντας απαντήσεις για το τι συνέβη και εκτιμούν ότι πίσω από το έγκλημα ενδέχεται να κρύβεται σοβαρότερο κίνητρο από μια απλή διαφωνία για φθορές στο ακίνητο. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην ακραία αυτή πράξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές ερευνούν όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, καθώς η αγριότητα του εγκλήματος θεωρείται στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ύπαρξης βαθύτερων κινήτρων.

Το σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη όπου ζούσε ο δράστης

Έρευνα για τις τραπεζικές κάρτες και το βιντεοληπτικό υλικό

Όπως επεσήμανε σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης οι τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία της εξαφάνισής της.

Οι Αρχές μεταξύ άλλων εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 44χρονος να επιχείρησε να παραπλανήσει τις έρευνες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη εν ζωή ενώ διερευνάται αν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Επιπλέον, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται καταγραφικό σύστημα από το σπίτι του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε διαγράψει μέρος του βιντεοληπτικού υλικού των ημερών που ενδιαφέρουν την έρευνα, δίνοντας εξηγήσεις που δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Η στάση της συζύγου του 44χρονου

Η σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχείο και απουσίαζε την ημέρα που η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι, φέρεται να δηλώνει συγκλονισμένη από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με τις Αρχές και έχει καταθέσει όσα γνωρίζει, ενώ φέρεται να είχε παρατηρήσει ορισμένες ύποπτες κινήσεις του συζύγου της, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Αναμένονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης.

Σημειώνεται πως μετά την ομολογία και τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες κατηγορίες που θα του αποδοθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.