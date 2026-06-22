Χειροπέδες στη μητέρα του 7μηνών βρέφους, που έχει μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στον μηρό πέρασαν αργά το βράδυ της Κυριακής 21/6 οι αστυνομικοί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο Καραμανδάνειο και συνέλαβαν τη νεαρή γυναίκα, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το 7 μηνών παιδί εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο 20/6 έχοντας κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.

Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.