Απορίες και εικασίες προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια αινιγματική ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ του Σαββάτου. Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία μιας άγνωστης -για τους περισσότερους- ξανθιάς γυναίκας, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Σπουδαία κόρη».

Πολλοί χρήστες αναγνώρισαν τη γυναίκα ως τη Μάργκο Κατσιματίδη, σύζυγο του Ελληνοαμερικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία της Νέας Υόρκης Τζον Κατσιματίδη. Ωστόσο, δεν είναι σαφές γιατί ο Τραμπ επέλεξε να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία ούτε σε ποιον ακριβώς αναφερόταν με το σχόλιό του.

«Σπουδαία κόρη. Τιμή μου!!!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, δίπλα σε μια παλιά φωτογραφία της Μάργκο.

Η οικογένεια Κατσιματίδη διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο εδώ και χρόνια. Ο Τζον Κατσιματίδης είναι επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes και του ομίλου Red Apple Group, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικούς υποστηρικτές και δωρητές του Τραμπ.

Η αναφορά στη «σπουδαία κόρη» εκτιμάται ότι αφορά την κόρη του ζεύγους, Άντρια Κατσιματίδη. Η Άντρια ηγείται εδώ και σχεδόν μία δεκαετία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Μανχάταν και θεωρείται στενή πολιτική σύμμαχος και ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο πρόεδρος φέρεται να έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1990 ή στις αρχές του 2000, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Μάργκο Κατσιματίδη στο προεδρικό θέρετρο Camp David, την περίοδο της διακυβέρνησης του Μπιλ Κλίντον. Στην εικόνα εμφανίζεται καθισμένη σε έναν κόκκινο καναπέ, ενώ μιλά στο τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάργκο Κατσιματίδη είχε συμβάλει στη δημιουργία του παρεκκλησίου Evergreen Chapel στο Camp David και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Κλίντον κατά το παρελθόν.

Η ανάρτηση έγινε ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στο Camp David, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε σε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Ελβετία, με στόχο την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα βασιστεί στο πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το μνημόνιο αποτελεί μια «επιλογή 60 ημερών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μετά την εκπνοή αυτού του διαστήματος η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους τις προηγούμενες ώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε και νέες απειλές προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι τυχόν προσπάθεια εκ νέου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ θα είχε σοβαρές συνέπειες για το Ιράν. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παρά το ενδιαφέρον που προκάλεσε η ανάρτηση, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κάποια εξήγηση για τον λόγο που ο Τραμπ επέλεξε να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία ή για το μήνυμα που ήθελε να περάσει, σύμφωνα με τη New York Post.