Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών καταγράφηκε σήμερα στα ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι.

Ο σεισμός καταγράφηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά του νομού Ίβατε, βόρεια από την κυριότερη ιαπωνική νήσο Χονσού, σε βάθος 30 χιλιομέτρων, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, μια κάτοικος της πόλης Χασικάμι, στην ακτή, διαβεβαίωσε πως η μόνη ζημιά στο σπίτι της ήταν ότι έπεσε κάδρο.

Πλάνα που μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK έδειχναν την κυκλοφορία να συνεχίζεται ομαλά στους δρόμους της Χατσινόχε, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στον Ειρηνικό, όχι μακριά από το επίκεντρο.

Η Ιαπωνία, πάνω από σημείο όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, καταγράφει χιλιάδες αισθητούς σεισμούς κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, όμως δεν είναι σπάνιες οι ισχυρές δονήσεις.

Πολλοί στο ασιατικό αρχιπέλαγος παραμένουν στοιχειωμένοι από τις μνήμες του υποθαλάσσιου σεισμού 9 βαθμών και του τσουνάμι που τον ακολούθησε την 11η Μαρτίου 2011, με απολογισμό κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους, πέρα από την καταστροφή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Φουκουσίμα.