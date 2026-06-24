Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, αλλά την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα να μειώνει αισθητά τη μεταξύ τους απόσταση και να παγιώνεται ως δεύτερη πολιτική δύναμη.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,3%, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που είχε καταγράψει στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 21,4%, μειώνοντας τη διαφορά στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να απορροφά σημαντικό μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου.

Τρίτη η Καρυστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Στην ίδια μέτρηση, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 11,9%, διατηρώντας την τρίτη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί με 9,9%, παραμένοντας εκτός πρώτης τριάδας.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 3,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, που κινείται οριακά πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης εμφανίζονται το ΜέΡΑ25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%.

Άνοδος 4,1 μονάδων για την ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,8%, παρουσιάζοντας υποχώρηση σε σχέση με το 27,5% της έρευνας του Μαΐου.

Τη μεγαλύτερη μεταβολή εμφανίζει η ΕΛ.Α.Σ., η οποία ενισχύεται κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 18,2% από 14,1% τον προηγούμενο μήνα.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μετράται στο 9,4%, χάνοντας δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει οριακά στο 8,9%, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να βελτιώσει τη θέση του στην κατάταξη.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,4%, η Ελληνική Λύση 4,5% και η Φωνή Λογικής 3,3%, ενώ εκτός Βουλής καταγράφονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη με 0,9%.

Το αίτημα για πολιτική αλλαγή ενισχύει το κόμμα Τσίπρα

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αφορά τη διάθεση των πολιτών για πολιτική αλλαγή. Το 46,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ το 31,8% θεωρεί ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η σταθερότητα και η συνέχεια.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα στο εκλογικό σώμα, καθώς περίπου ένας στους τρεις πολίτες συνδέει τη σταθερότητα με την παραμονή της στην εξουσία.

Πίεση στο ΠΑΣΟΚ και υψηλά ποσοστά απόρριψης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τη δυνητική ψήφο των κομμάτων. Μετά τη Νέα Δημοκρατία, η ΕΛ.Α.Σ. διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων και εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό θετικής προδιάθεσης μεταξύ όσων εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν πολιτική επιλογή.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει τη χαμηλότερη εκλογική οροφή και ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό αρνητικής στάσης, με το 70,5% να δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση.

Για λόγους σύγκρισης, το αντίστοιχο ποσοστό απόλυτης απόρριψης για τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 60,4%, ενώ για την ΕΛ.Α.Σ. στο 65,6%.

Το 31,9% των πολιτών εκτιμά ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα αναδειχθεί δεύτερη πολιτική δύναμη στις επόμενες εκλογές, έναντι 18,8% που θεωρεί ότι τη θέση αυτή θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, το 69,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση τις πολιτικές του πεποιθήσεις και όχι σύμφωνα με τις δημοσκοπικές προβλέψεις, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η εκλογική συμπεριφορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τις τάσεις που καταγράφουν οι μετρήσεις.

Η δημοσκόπηση