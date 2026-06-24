Εξηγήσεις για τη φράση «Αχ ρε Ανδρέα», που ακούστηκε κατά τη διάρκεια του πολιτικού μνημοσύνου για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Τρίτης, έδωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου, μετά τις συζητήσεις και τα σχόλια που προκάλεσε η συγκεκριμένη στιγμή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον αναστεναγμό που έκανε μπροστά στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «μου βγήκε αυθόρμητα», ενώ πρόσθεσε πως «στην πολιτική ζητήματα που βγαίνουν αυθόρμητα, γίνονται θέμα».

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν η συγκεκριμένη αντίδραση υποκρύπτει κάποια αιχμή ή κριτική προς τη σημερινή ηγεσία του κόμματος, η ίδια απάντησε: «ας πούμε ότι είναι μια νοσταλγία και ότι ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα».

Αναφερόμενη στη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, η Νάντια Γιαννακοπούλου σχολίασε με χιούμορ ότι «Το καλοκαίρι δεν έχει ειδησεογραφία και ένας αναστεναγμός γίνεται θέμα».

Στο πολιτικό μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και κορυφαία στελέχη της παράταξης. Ανάμεσά τους ήταν ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

Η στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα εκτυλίχθηκε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού και αναφώνησε «Αχ ρε Ανδρέα».