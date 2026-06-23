Πολιτικό μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με τη συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και απλών φίλων της παράταξης.

Στο μνημόσυνο έδωσε το «παρών» πλήθος στελεχών της πρώτης γραμμής, υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τιμώντας τη μνήμη του ιδρυτή του Κινήματος και πρώην πρωθυπουργού.

Η παρουσία φίλων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει για μεγάλο μέρος της βάσης της παράταξης σημείο αναφοράς, όχι μόνο ως ιστορικός ηγέτης, αλλά και ως πολιτικό σύμβολο μιας εποχής κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η στιγμή της Νάντιας Γιαννακοπούλου

Ανάμεσα στα στελέχη που απέτισαν φόρο τιμής ήταν και η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νάντια Γιαννακοπούλου, η παρουσία της οποίας ξεχώρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής άφησε λευκά τριαντάφυλλα στο μνήμα του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού και στη συνέχεια αναφώνησε «Αχ ρε Ανδρέα».

Η φράση αυτή αποτύπωσε το κλίμα συγκίνησης, αλλά και τη νοσταλγία αρκετών στελεχών και φίλων του ΠΑΣΟΚ για την εποχή του κραταιού Κινήματος, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς της κεντροαριστερής παράταξης.