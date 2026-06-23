Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Μιχάλης Καρχιμάκης αποκάλυψε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επιλέξει τον διάδοχό του στο ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ Κρήτης, αποκάλυψε ότι ο Ανδρέας έβλεπε τον Γιώργο Γεννηματά ως διάδοχό του: «Έγινε λίγο πριν φύγει ο Γεννηματάς. Ένα τηλεφώνημα μεταξύ τους που στενοχώρησε τον Ανδρέα. Μου είπε “Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει. Κρίμα, μόνο αυτός είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο“».

Ακόμη, πως εργαζόταν παρά την κλονισμένη υγεία του, πόσο ανθρώπινος ήταν και τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν στο Μαξίμου σε διάφορα γεγονότα, έγραψε το creta24.gr.

«Το ένα ήταν που παραλάβαμε κάκιστα οικονομικά και η χώρα ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και κάλεσε όλους τους τραπεζίτες, θυμάμαι τη στιχομυθία με τον Γιώργο Μίρκο της Εθνικής. Και το άλλο δύσκολο ήταν όταν έκλεισε τα σύνορα με τα Σκόπια που μας ζήτησε να ενημερώσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Εμένα με έστειλε με φάκελο στον Νίκο Κωνσταντόπουλο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, στο ερώτημα εάν πραγματικά τότε… κυβερνούσε η Δήμητρα, απάντησε αρνητικά: «Αυτός είναι μύθος. Η Δήμητρα, ως διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του, κανόνιζε λεπτομέρειες για τα ραντεβού, δεν παρενέβαινε ποτέ! Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Είναι άδικο και πρέπει να το πω», δήλωσε ο Μιχάλης Καρχιμάκης.