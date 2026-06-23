Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου προχώρησε σε αποκαλύψεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό του.

Μιλώντας στο neakriti.gr, αποκάλυψε την αγωνία που είχε λίγο πριν φύγει από τη ζωή, όπως και τι θα τον προβλημάτιζε στη σημερινή Ελλάδα.

Ακολουθεί απόσπασμα της συνέντευξης:

Υπάρχει κάποια πλευρά του που πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός δεν γνώρισε ποτέ;

«Ο Ανδρέας ήταν μονοπρόσωπος και ευθύς. Εκείνο που δεν αντελήφθη και δεν τον βοήθησε ο ελληνικός λαός, ήταν το αίτημά του για ριζική αλλαγή και αυτό τον στενοχωρούσε. Δεν ήταν η αύξηση της κατανάλωσης το ζητούμενο, αλλά η παραγωγική και καταναλωτική αυτάρκεια, μέρος κοινωνικής δικαιοσύνης. Ήταν αληθινός σοσιαλιστής».

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αγωνίες του στα τελευταία χρόνια της ζωής του;

«Αγωνιούσε για μένα που έβλεπε ότι θα έπεφταν να με ξεσκίσουν τα συστήματα του κατεστημένου. Πάνω όμως από όλα αγωνιούσε για την Ελλάδα. Διαισθανόταν ότι οι πολιτικοί του επίγονοι θα πρόδιδαν τις αρχές του, αλλά ήλπιζε στο λαό ότι θα τους διόρθωνε. Τελικά όλοι τους απαξιώθηκαν και υπάρχουν μόνο καπηλευόμενοι το όνομά του, ενώ στην πράξη τον έχουν παντελώς αρνηθεί πολιτικά».

Υπήρξε κάτι που αισθανόταν ότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει;

«Ναι, ήθελε να μην αφήσει εκκρεμότητες για τα εθνικά θέματα, γι’ αυτό και όταν κατέβασε τη σημαία των Σκοπίων με τον ήλιο της Βεργίνας με την ενδιάμεση συμφωνία είπε τώρα χρειάζεται σκληρή πίεση να αποδεχτούν όνομα χωρίς το Μακεδονία, αφού παραδέχτηκαν ότι το προσωρινό ως πρώην Μακεδονία είναι συμφωνία αλλαγής ονομασίας εκ μέρους τους. Ήθελε το καλοκαίρι του 1995, μετά την επικύρωση από τη Βουλή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, να ετοιμάσει την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ και είχε ζητήσει τότε να διατυπωθούν οι συντεταγμένες, θέμα που δεν είχε περάσει ποτέ στα μέσα ενημέρωσης».

Αν μπορούσε να δει τη σημερινή Ελλάδα, ποια εξέλιξη θα τον προβλημάτιζε περισσότερο;

«Η δημογραφική συρρίκνωση, η πολιτισμική υποβάθμιση, η γεωπολιτική απομόνωση και μονομερής υποταγή στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, οι εθνικές υποχωρητικές μειοδοσίες (Μακεδονία, Κύπρος, Αιγαίο) και η επικείμενη συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των ελληνικών υδρογονανθράκων, όχι λόγω υποτιθέμενης ειρήνης, αλλά λόγω εξαγοράς ελληνόφωνων υψηλότατων αξιωματούχων από τον Ερντογάν. Θα ήθελε το ρωμαλέο κίνημα των ιδεών του να έρθει ξανά στο προσκήνιο. Μετρώ ελάχιστους και φυσικά εκτός ΚΙΝΑΛ και Τσίπρα, να έχουν αυτό το ανάστημα, αλλά και αυτοί βάλλονται και φιμώνονται από το σάπιο κατεστημένο».