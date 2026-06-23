Ολοκληρώθηκε γύρω στις 12:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το πολιτικό μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ σε λίγη ώρα θα έρθει αντιπροσωπεία και με μέλη της οικογένειας του Ανδρέα Παπανδρέου.

​Πάνω από το μνήμα του ιστορικού ηγέτη βρέθηκε σχεδόν σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» κορυφαία και ιστορικά στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και η Τόνια Αντωνίου.

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​Το κλίμα ήταν φορτισμένο συγκινησιακά, με τις μνήμες από την πολιτική διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου να κυριαρχούν. Αμέσως μετά το πέρας του μνημοσύνου, στον περιβάλλοντα χώρο σχηματίστηκαν πολλά «πηγαδάκια», όπου βουλευτές και στελέχη συζήτησαν εκτενώς για τη χαρισματική προσωπικότητα του ιδρυτή του κινήματος.

​Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αλλά κυρίως η πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία, όπως αρκετοί σχολίαζαν, παραμένει ζωντανή και αποτελεί τον οδηγό για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης στη χώρα.

​Πριν από την αποχώρησή τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι οι παρευρισκόμενοι απέδωσαν φόρο τιμής, αφήνοντας από ένα λουλούδι πάνω στο μνήμα του ανθρώπου που σφράγισε τη μοίρα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.