Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς τα ανοιχτά εσωκομματικά μέτωπα, οι συζητήσεις για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η συνεχιζόμενη αναμονή γύρω από τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, διαμορφώνουν ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό, το οποίο δύσκολα πλέον μπορεί να παραταθεί μέχρι το φθινόπωρο.

Στελέχη που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις εκτιμούν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές όχι μόνο για το κόμμα, αλλά συνολικά για τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η αίσθηση που κυριαρχεί είναι πως η παρατεταμένη περίοδος αναμονής έχει αρχίσει να δημιουργεί τεράστια πολιτική φθορά, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι φωνές που ζητούν άμεσες αποφάσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το πού βαδίζει το κόμμα, αφού σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να εξαϋλωθεί.

Θυμίζουμε ότι στην τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Alco (που παρουσιάστηκε στον Alpha) ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει στην πρόθεση ψήφου 1,1%, ενώ σε σφυγμομέτρηση της Interview (που παρουσιάστηκε στο Βεργίνα TV) για την πορεία των κομμάτων στην Α’ Θεσσαλονίκης έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αφού παίρνει μόλις 0,5%. Και μιλάμε για ένα κόμμα που στην τρέχουσα Βουλή μπήκε ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Το κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου οδηγεί αρκετούς να θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το ενδεχόμενο να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τόσες ανοιχτές πληγές μέχρι τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου. Αντιθέτως, όλο και περισσότερα στελέχη θεωρούν ότι το ξεκαθάρισμα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, ώστε να είναι γνωστό το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και δυνάμεις το φθινόπωρο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται τρεις διακριτές πολιτικές προσεγγίσεις. Η πρώτη, η οποία φαίνεται να κερδίζει έδαφος, υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένος σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και πως θα πρέπει ακόμη και να αναστείλει τη λειτουργία του, ούτως ώστε να απορροφηθεί από την Ε.ΛΑ.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτός που είχε πάρει το κόμμα από το 5% και το έφθασε έως την εξουσία, λαμβάνοντας 36,3%.

Η δεύτερη τάση εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική και υποστηρίζει ότι δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί τα περιθώρια πολιτικών συνεννοήσεων. Τα στελέχη που κινούνται σε αυτή τη λογική θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε να διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή φόρμουλα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες εσωτερικές εντάσεις. Ζητούν, με άλλα λόγια, να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ έως τις εθνικές εκλογές και μετά να βρεθεί μια κοινή πορεία με την Ε.ΛΑ.Σ.

Στον αντίποδα, έχουμε την τρίτη τάση, που θέλει το κόμμα να κινηθεί εντελώς αυτόνομα. Να επανακαθορίσει το πολιτικό του στίγμα και να διεκδικήσει εκ νέου χώρο στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να εξαρτάται από εξωκομματικές πρωτοβουλίες.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών πάντως αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την αγωνία για επιτάχυνση των εξελίξεων. Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έστειλε μήνυμα ότι οι όποιες πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να δρομολογηθούν εγκαίρως, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι δεν θα ήταν επιθυμητό να φτάσει η συζήτηση ανοιχτή μέχρι τη ΔΕΘ. Μιλώντας στο Action24, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως. «Πολύ νωρίτερα από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς να θέλω να θέσω υπό αμφισβήτηση οποιονδήποτε πολιτικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν το συντομότερο δυνατό οι όποιες εξελίξεις» σημείωσε με νόημα, προσθέτοντας πως η κοινωνία αναμένει μια πειστική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πολλά στελέχη πάντως αναγνωρίζουν ότι ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και μετακίνησης προς την Ε.ΛΑ.Σ. θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τις εσωκομματικές ισορροπίες και να επιταχύνει εξελίξεις που σήμερα εμφανίζονται ακόμη ανοιχτές. Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θεωρούνται κρίσιμες τόσο για τη συνοχή του κόμματος όσο και για την πολιτική του επιβίωση. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει εάν η ηγεσία θα προχωρήσει σύντομα στην εξειδίκευση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής και εάν αυτό το σχέδιο θα μπορέσει να λειτουργήσει ως κοινός τόπος για τις διαφορετικές εσωκομματικές τάσεις. Από την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε μια νέα φάση συνθέσεων ή σε έναν νέο κύκλο εσωτερικών συγκρούσεων με αβέβαιο αποτέλεσμα για το μέλλον του κόμματος.