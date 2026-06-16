Πρωτιά καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση για την Α’ Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της Βεργίνα Τηλεόραση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα, στην πρώτη θέση με 24,5 % βρίσκεται σταθερά η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 10,7% από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελληνική Λύση με ποσοστό 13,8%. Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να «εξαφανίζεται», συγκεντρώνοντας ποσοστό 0,5%.

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο πιθανό είναι οι πολίτες να ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 23% εμφανίζεται λίγο ή πολύ θετικό σε μια τέτοια επιλογή με το 76% να εμφανίζεται αρνητικό.

Αναλυτικά η έρευνα έδειξε ότι εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές οι πολίτες θα ψήφιζαν:

ΝΔ 24,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13,8%

ΕΛΑΣ 13,5%

ΕΛΠΙΔΑ 9,5%

ΠΑΣΟΚ 7,3%

ΚΚΕ 3,8%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,7%

ΜεΡΑ25 3,0%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,0%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 1,3%

ΝΙΚΗ 1,0%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

ΑΛΛΟ 4,4%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 10,1%

Όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία οι ερωτηθέντες θα επιλέξουν το κόμμα που θα ψηφίσουν, η συντριπτική πλειοψηφία, 49%, θέλει κόμμα που θα έχει αξιόπιστη πρόταση για τα προβλήματα της χώρας, με ένα ποσοστό 15% να αποκαλύπτει ότι ψηφίζει σταθερά το ίδιο κόμμα.

Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του υποψήφιου βουλευτή που θα δώσει ο πολίτης τον σταυρό του, οι Θεσσαλονικείς της Α’ περιφέρειας προτάσσουν εκείνον τον υποψήφιο που «ασχολείται με τα προβλήματα του τόπου» σε ποσοστό 63% ή έχουν προσωπική γνωριμία μαζί του σε ποσοστό 11% ενώ μόλις το 7% θα ψηφίσει με βάση την πρόταση του κόμματος που υποστηρίζει.