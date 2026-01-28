Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, ο Γκρέγκορι Μποβίνο πέρασε από σχεδόν άγνωστος αξιωματούχος της Συνοριοφυλακής σε σύμβολο της πιο σκληρής καταστολής κατά των μεταναστών στις ΗΠΑ. Όμως η ταχεία άνοδός του συνοδεύτηκε από εξίσου απότομη πτώση, καθώς η στρατηγική του προκάλεσε πολιτικό κόστος στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 55χρονος επικεφαλής ομοσπονδιακών επιχειρήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από μαζικές συλλήψεις μεταναστών σε μεγάλες, κυρίως δημοκρατικές, πόλεις. Οι εικόνες πάνοπλων πρακτόρων, δακρυγόνων και συγκρούσεων με διαδηλωτές έκαναν τον γύρο της χώρας και άναψαν φωτιές στην κοινή γνώμη.

Μετανάστες στις πόλεις: Στρατιωτικές επιχειρήσεις και κοινωνική έκρηξη

Με τη χαρακτηριστική χακί στολή και στρατιωτικό ύφος, ο Μποβίνο ηγήθηκε επιχειρήσεων σε Λος Άντζελες, Σικάγο, Νέα Ορλεάνη και Σάρλοτ, μεταφέροντας τη Συνοριοφυλακή μακριά από τα σύνορα και μέσα στην καρδιά των αμερικανικών πόλεων.

U.S. Border Patrol Cmdr. Gregory Bovino stands with Federal agents outside a convenience store on Wednesday, Jan. 21, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Angelina Katsanis)

Η δράση του προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Ομοσπονδιακός δικαστής στο Ιλινόις μίλησε για χρήση βίας που «σοκάρει τη συνείδηση», ενώ οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις αρχές για αδιάκριτες συλλήψεις μεταναστών, ακόμη και πολιτών, χωρίς επαρκείς ενδείξεις παραβίασης του νόμου.

Σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις στην Καλιφόρνια, σχεδόν όλοι οι συλληφθέντες δεν είχαν γνωστό ποινικό ή μεταναστευτικό ιστορικό. Το δικαστήριο παρενέβη, απαγορεύοντας τέτοιες πρακτικές χωρίς βάσιμες υποψίες.

Μετανάστες, βία και πολιτικό κόστος

Η καμπή ήρθε στη Μινεάπολη. Δύο θανατηφόρα περιστατικά με εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων, και η δημόσια υπεράσπισή τους από τον Μποβίνο, προκάλεσαν σοκ. Παρά τα βίντεο που διέψευδαν τους αρχικούς ισχυρισμούς των αρχών, ο ίδιος μίλησε για «απειλή μαζικής σφαγής κατά της αστυνομίας».

Η αντίδραση ήταν άμεση. Ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα. Ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να αλλάξει γραμμή, αποσύροντας τον Μποβίνο από το επιχειρησιακό προσκήνιο στη Μινεάπολη και περνώντας τον έλεγχο σε άλλον αξιωματούχο.

U.S. Border Patrol Cmdr. Gregory Bovino departs following a news conference Tuesday, Jan. 20, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Angelina Katsanis)

Σύμφωνα με αναλυτές, η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι η εικόνα βίας απέναντι σε μετανάστες και πολίτες έχει γίνει πολιτικά τοξική. Η καταστολή που παρουσιαζόταν ως επίδειξη ισχύος άρχισε να λειτουργεί ως βαρίδι.

Τι μένει μετά;

Για τους υποστηρικτές του, ο Μποβίνο είναι ήρωας που «έβαλε τάξη». Για τους επικριτές του, προσωποποίηση μιας επικίνδυνης στρατηγικής που τραυμάτισε τη δημόσια εικόνα των ομοσπονδιακών αρχών και δίχασε τη χώρα, γράφει η Washington Post.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ζήτημα των μεταναστών παραμένει εκρηκτικό — και κάθε κίνηση στο πεδίο αυτό μπορεί να κρίνει πολιτικές καριέρες, ακόμη και εκλογές.