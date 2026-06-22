Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας στα Σπάτα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα και οικοπεδικούς χώρους, σε σημείο ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ήχησε το 112 στην περιοχή, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι κάτοικοι και όσοι κινούνται κοντά στο σημείο καλούνται να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, ωστόσο η ένταση των ανέμων στην περιοχή προκαλεί ανησυχία, καθώς μπορεί να αλλάξει γρήγορα την εικόνα στο μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, η φωτιά κινείται προς την περιοχή όπου βρίσκεται το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ, στην οδό Πέτρου και Παύλου.

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Σπάτα. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης, στο τμήμα από το ύψος της Επαρχιακής Οδού Παιανίας – Σπάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και των δυνάμεων που επιχειρούν.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε κατοικημένες ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.

Σε επιφυλακή οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Επιπλέον, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής είναι σε ύφεση. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Επιπλέον, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.