Νέο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει από αέρος το μέγεθος της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, μετά τους ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Στα πλάνα, που φαίνεται να έχουν τραβηχτεί από ελικόπτερο, αποτυπώνονται κατεστραμμένες γειτονιές, κτίρια με σοβαρές ζημιές και εκτεταμένα σημάδια καταστροφής στην περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις δονήσεις.

Η Λα Γκουάιρα βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων διάσωσης, καθώς οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, ενώ κάτοικοι παραμένουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.

ÚLTIMA HORA | Las devastadoras imágenes aéreas que muestran la destrucción en La Guaira tras poderosos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud.



Las autoridades han declarado la zona como "zona de desastre" https://t.co/rok9PtBY6U pic.twitter.com/0uvyS2Phzy — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 25, 2026

Το βίντεο δείχνει την κλίμακα της καταστροφής από ψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από τους δίδυμους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα.

«Έτσι ξημέρωσε η Λα Γκουάιρα» – Εικόνες καταστροφής μετά τους σεισμούς

Νέες εικόνες από τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η περιοχή εμφανίζεται βαριά χτυπημένη, με εικόνες καταστροφής σε γειτονιές και κτίρια.

Así amaneció La Guaira. Totalmente devastada. Y pensar que hace 27 años vivieron otra tragedia con el deslave que prácticamente destruyó toda esa zona.



Fuerza. 🇻🇪 pic.twitter.com/Upo8Ds9dxD — Guillo (@codiguillos) June 25, 2026

«Έτσι ξημέρωσε η Λα Γκουάιρα. Ολοκληρωτικά κατεστραμμένη», αναφέρει η ανάρτηση, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην τραγωδία που είχε βιώσει η περιοχή πριν από 27 χρόνια, όταν οι καταστροφικές κατολισθήσεις είχαν σχεδόν ισοπεδώσει τμήμα της.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών σε μία από τις περιοχές που φαίνεται να έχουν πληγεί περισσότερο από τους δίδυμους σεισμούς.