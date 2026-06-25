Νέο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει από αέρος το μέγεθος της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, μετά τους ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.
Στα πλάνα, που φαίνεται να έχουν τραβηχτεί από ελικόπτερο, αποτυπώνονται κατεστραμμένες γειτονιές, κτίρια με σοβαρές ζημιές και εκτεταμένα σημάδια καταστροφής στην περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις δονήσεις.
Η Λα Γκουάιρα βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων διάσωσης, καθώς οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, ενώ κάτοικοι παραμένουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.
Το βίντεο δείχνει την κλίμακα της καταστροφής από ψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από τους δίδυμους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα.
«Έτσι ξημέρωσε η Λα Γκουάιρα» – Εικόνες καταστροφής μετά τους σεισμούς
Νέες εικόνες από τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η περιοχή εμφανίζεται βαριά χτυπημένη, με εικόνες καταστροφής σε γειτονιές και κτίρια.
«Έτσι ξημέρωσε η Λα Γκουάιρα. Ολοκληρωτικά κατεστραμμένη», αναφέρει η ανάρτηση, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην τραγωδία που είχε βιώσει η περιοχή πριν από 27 χρόνια, όταν οι καταστροφικές κατολισθήσεις είχαν σχεδόν ισοπεδώσει τμήμα της.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών σε μία από τις περιοχές που φαίνεται να έχουν πληγεί περισσότερο από τους δίδυμους σεισμούς.