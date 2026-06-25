Μια συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στη Βενεζουέλα, μέσα στο χάος που προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα να επιστρέφει στο σπίτι του, παρά τον κίνδυνο, για να σώσει τα κατοικίδιά του από τα συντρίμμια.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να απομακρύνει με προσοχή τα δύο σκυλάκια του από το σημείο, την ώρα που γύρω του επικρατεί πανικός και οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.



💔😭🇻🇪 pic.twitter.com/KRq3WNqj4D — Guillo (@codiguillos) June 24, 2026

Η εικόνα έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες στα social media, καθώς μέσα σε μια τραγωδία με νεκρούς, τραυματίες και τεράστιες καταστροφές, αποτυπώνει μια ανθρώπινη στιγμή αγάπης και αφοσίωσης.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων από τους δίδυμους σεισμούς θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.