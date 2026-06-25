Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα δείχνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι του, τη στιγμή που χτυπά ο ισχυρός σεισμός.
Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να σηκώνεται, να πλησιάζει τη σύζυγό του και να την κρατά από τα χέρια, ενώ η δόνηση συνεχίζεται και το σπίτι σείεται συθέμελα.
Το βίντεο έχει προκαλέσει συγκίνηση στα social media, καθώς αποτυπώνει μια ανθρώπινη στιγμή αγάπης και φόβου μέσα στο χάος που προκάλεσαν οι σεισμοί στη χώρα.
Οι ισχυρές δονήσεις στη Βενεζουέλα προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.