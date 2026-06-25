Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα δείχνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι του, τη στιγμή που χτυπά ο ισχυρός σεισμός.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να σηκώνεται, να πλησιάζει τη σύζυγό του και να την κρατά από τα χέρια, ενώ η δόνηση συνεχίζεται και το σπίτι σείεται συθέμελα.

Το βίντεο έχει προκαλέσει συγκίνηση στα social media, καθώς αποτυπώνει μια ανθρώπινη στιγμή αγάπης και φόβου μέσα στο χάος που προκάλεσαν οι σεισμοί στη χώρα.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Οι ισχυρές δονήσεις στη Βενεζουέλα προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.