Μια συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων και μεγάλες καταστροφές.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τη διάσωση ενός σκύλου, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός μέσα στα ερείπια.

Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να προσπαθούν να τον απομακρύνουν με προσοχή από το σημείο, μέσα σε συνθήκες έντασης και αγωνίας.

Rescatan con vida a un perrito en Venezuela.❤️ pic.twitter.com/j6cd1ukA5u — Guillo (@codiguillos) June 25, 2026

Η εικόνα του ζώου που βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα προκάλεσε συγκίνηση στους χρήστες των social media, την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα συνεχίζονται για τον εντοπισμό ανθρώπων και ζώων που μπορεί να έχουν παγιδευτεί.