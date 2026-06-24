Συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι δηλώνουν οι συνάδελφοι της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης που έφυγε από τη ζωή μετά τον τοκετό.

Κάνοντας λόγο για «εξαιρετική συνάδελφο, εξυπηρετική, χαμογελαστή», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σημειώνει πως ήταν στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος «σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά».

Η άτυχη γυναίκα έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν από έναν χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγός της είναι επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Ο κ. Γιαννάκος εξηγεί ακόμη ότι την Παρασκευή η 36χρονη εισήχθη για τοκετό και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. «Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί», σημειώνει.

Το Σάββατο εμφάνισε πυρετό, που αντιμετωπίστηκε με θεραπευτική αγωγή, ενώ την Κυριακή επιβαρύνθηκε η υγεία της και εισήχθη στη ΜΕΘ. Διασωληνώθηκε, σταθεροποιήθηκε όσο γίνεται και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο «Νοσοκομείο Αττικόν», το οποίο εφημέρευε, όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ. Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και έγιναν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Χθες στις 17:30 το απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του «Αττικόν» με ανακοπή και, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της. Ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει, τέλος, πως «χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της» και τονίζει ότι «ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στρατής Κλεάνθης, αποχαιρέτησε τη συνάδελφό του με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολλή δύναμη».