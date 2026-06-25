Η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου παρουσιάζει νέα δεδομένα ενάμιση μήνα μετά τον βαρύ τραυματισμό του, με τον ίδιο να νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι γονείς του μίλησαν στην εκπομπή «Live News», γνωστοποιώντας το χρονικό διάστημα της επόμενης χειρουργικής επέμβασης που θα κρίνει και το πότε ο νικητής του Survivor θα λάβει εξιτήριο για να ταξιδέψει πίσω στην Ελλάδα.

Η μητέρα του περιέγραψε τα δεδομένα της νοσηλείας και τις ασκήσεις που πραγματοποιεί ο γιος της:

«Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη. Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά-σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του»

Η νέα επέμβαση λόγω επιπλοκής και η ψυχολογική κατάσταση

Στη συνέχεια της συζήτησης, έγινε γνωστό πως ο Σταύρος Φλώρος χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως στην αίθουσα των επεμβάσεων εξαιτίας ενός προβλήματος που παρουσιάστηκε στο έτερο άκρο του.

Η μητέρα του εξήγησε αναλυτικά:

«Πριν από λίγες ημέρες είχε λίγο αίμα στο αριστερό πόδι και τον έβαλαν στο χειρουργείο και σταμάτησαν την αιμορραγία. Πρέπει όμως σιγά-σιγά να κοπούν τα φάρμακα και να σταματήσουν κάποια ενέσιμα για να αρχίσει η αποκατάσταση»

Σχετικά με το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος αυτή τη μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, η ίδια πρόσθεσε:

«Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν»

«Αγώνας διαρκείας» στην Αμερική

Από την πλευρά του, ο πατέρας του αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που έχει η διαδικασία.:

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά»