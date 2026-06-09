Ο Παύλος Ντε Γκρες και η μητέρα του, Άννα Μαρία, βρέθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης για την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», της νέας παραγωγής που υπογράφει η Μιμή Ντενίση και ασχολείται με την ιστορία των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης και συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτισμού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το θέμα του ντοκιμαντέρ

Η παραγωγή βασίζεται σε επιστολές της λαίδης Έλγιν, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 1926 από απόγονο της οικογένειας και περιγράφουν γεγονότα που σχετίζονται με τη μεταφορά των Γλυπτών του Παρθενώνα από την Αθήνα στη Βρετανία.

Το υλικό αυτό εντόπισε η Μιμή Ντενίση, η οποία επέλεξε να το μεταφέρει στη μικρή οθόνη μέσα από ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που συνδυάζει ιστορικές αναφορές, μαρτυρίες και υποκριτικές ερμηνείες.

Στο έργο συμμετέχουν οι ηθοποιοί Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Εγγλεζάκη, Μιχάλης Μαρίνος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Νέιθαν Τόμας, Ντάνκαν Σκίνερ και Μανώλης Γεραπετρίτης.

Στόχος η ανάδειξη μιας λιγότερο γνωστής πτυχής της υπόθεσης

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν, μέσα από την προσωπική της αλληλογραφία με την οικογένειά της.

Παράλληλα, παρουσιάζονται απόψεις επιστημόνων, ακαδημαϊκών και ανθρώπων που έχουν ταχθεί υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Μουσείου Ακρόπολης, στο μέλλον επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθούν αποσπάσματα της παραγωγής στους χώρους του μουσείου.