Σοκ και έντονη ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μίκι Ρουρκ. Ο άλλοτε γοητευτικός ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ εθεάθη στους δρόμους του Λος Άντζελες σε μια κατάσταση που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλιές, ένδοξες εποχές της καριέρας του. Ο 73χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε να περπατά εμφανώς καταβεβλημένος, χωρίς δόντια και φορώντας λερωμένα και σκισμένα ρούχα.



Συγκεκριμένα, φορούσε ένα βρώμικο γκρι φούτερ και είχε τραβήξει την κουκούλα πάνω από το κεφάλι του, προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρύψει το πρόσωπό του πίσω από μαύρα γυαλιά ηλίου. Η θλιβερή αυτή εικόνα έρχεται λίγους μήνες μετά την επεισοδιακή έξωσή του από την κατοικία όπου διέμενε, λόγω συσσωρευμένων οφειλών.



Στα τέλη του 2025, ο Ρουρκ εκδιώχθηκε από το σπίτι του καθώς χρωστούσε ενοίκια ύψους 60.000 δολαρίων. Ο ίδιος και οι εκπρόσωποί του υποστήριξαν ότι η άρνηση πληρωμής ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Σε επίσημη δήλωσή του είχε αναφέρει: «Για μήνες υπήρχαν σοβαρά προβλήματα που επανειλημμένα δεν αντιμετωπίστηκαν παρά τις προσπάθειές μου να διορθωθούν».



Παράλληλα είχε προσθέσει: «Υπήρχαν συνεχιζόμενα προβλήματα με τρωκτικά που απαιτούσαν πολλαπλές επισκέψεις αλλά δεν επιλύθηκαν ποτέ πλήρως, και το μπάνιο και τα υδραυλικά συχνά δεν λειτουργούσαν».

Ο Χολιγουντιανός σταρ είχε εξηγήσει την απόφασή του λέγοντας: «Έκανα επανειλημμένα αιτήματα για επισκευές, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονταν και η βασική συντήρηση δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σωστά», καταλήγοντας πως: «Η μη καταβολή ενοικίου δεν ήταν απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία. Απλώς δεν μπορούσα να συνεχίσω να πληρώνω για ένα σπίτι που βρισκόταν σε τόσο κακή κατάσταση μετά από τόσες προσπάθειες να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα».



Η δικαστική μάχη έληξε άδοξα για τον ηθοποιό τον περασμένο Μάρτιο, όταν δικαστήριο του Λος Άντζελες εξέδωσε ερήμην απόφαση υπέρ του ιδιοκτήτη Έρικ Τ. Γκόλντι, καθώς ο Ρουρκ δεν απάντησε ποτέ εντός της νόμιμης προθεσμίας. Έτσι έχασε οριστικά την κατοχή του ακινήτου.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Mickey Rourke makes shocking public outing without TEETH… months after being kicked out of LA apartment over unpaid rent https://t.co/KlkDrVH3Pf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 25, 2026

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η περηφάνια του ηθοποιού μέσα στην απόλυτη παρακμή. Όταν οι θαυμαστές του συγκέντρωσαν το ποσό των 100.000 δολαρίων μέσω μιας διαδικτυακής καμπάνιας στο GoFundMe για να τον βοηθήσουν, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά να αγγίξει τα χρήματα, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση «ταπεινωτική» για την προσωπικότητά του.