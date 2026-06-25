Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Σακίλ ΜακΚίσικ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να επιβεβαιώνει το τέλος της συνεργασίας τους μετά από επτά χρόνια παρουσίας στον Πειραιά.



Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός φόργουορντ είχε ήδη γνωστοποιήσει την αποχώρησή του το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) μέσω ανάρτησης στα social media, βάζοντας ο ίδιος τίτλους τέλους στη διαδρομή του με την ομάδα.

Ο 35χρονος ήρθε στον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας (2022, 2023, 2025, 2026), 3 Κύπελλα (2022, 2023, 2024), 4 Σούπερ Καπ (2022–2025), ενώ στέφθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης στο πρόσφατο Final Four της Αθήνας.

Παράλληλα, ο ΜακΚίσικ αποτέλεσε σταθερό μέλος της πιο επιτυχημένης σύγχρονης πορείας του Ολυμπιακού στην EuroLeague, συμμετέχοντας και στα πέντε διαδοχικά Final Four των «ερυθρολεύκων» από το 2022 έως και το 2026.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να πούμε «ευχαριστώ» στον Σακ, έναν παίκτη που από το 2020 μέχρι σήμερα, φόρεσε με πάθος και υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που πέτυχε σπουδαία πράγματα εντός και εκτός συνόρων.

Μαζί ζήσαμε μεγάλες στιγμές… Πανηγυρίσαμε τίτλους (μία Ευρωλίγκα, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος 2022, 2023, 2025, 2026, τρία Κύπελλα Ελλάδος 2022, 2023, 2024 και τέσσερα Super Cup 2022, 2023, 2024, 2025) και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Σακίλ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό και σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας».