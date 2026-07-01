Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star», όπου σχολίασε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά με το MEGA.

Αρχικά ο δημοσιογράφος δήλωσε: «Πήγαμε φέτος πολύ καλά, από όλες τις απόψεις. Είχε πάρα πολλά θέματα και αυτό να σου πω την αλήθεια βοηθάει τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι το πρωί με τον κόσμο έχουμε αποκτήσει μια πολύ καλή επαφή πια».

Για την ολοκλήρωση της εκπομπής «Buongiorno» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε: «Το θέμα των ψυχαγωγικών εκπομπών είναι μια άλλη κατηγορία που έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Έχει να κάνει με μια άλλη κατηγορία εκπομπών που δεν έχουν να κάνουν με τον ειδησεογραφικό τομέα. Εγώ γενικά δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν είχα μιλήσει με τη Φαίη, δεν είχα άποψη γι’ αυτό».

Για το μέλλον της πρωινής ζώνης του MEGA, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε: «Έχει βγει καμιά επίσημη ανακοίνωση; Ξέρετε το MEGA τι θα κάνει; Tο ρεπορτάζ είναι τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ξέρουν τι θα κάνουνε; Ακόμα στο MEGA δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν, έτσι δεν είναι;».