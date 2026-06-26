Με το τραγούδι της Μαρίνας Σπανού, «Ταξίδι», ξεκίνησε σήμερα την τελευταία εκπομπή του Buongiorno, η Φαίη Σκορδά.

Η γνωστή παρουσιάστρια σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δυναμώστε λίγο το τραγούδι! Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Ήταν το τραγούδι της έναρξης αυτής της εκπομπής».

«Και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, εδώ στην εκπομπή, για να κλείσουμε μαζί», συμπλήρωσε, ακόμα, η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κλείνει σήμερα τον κύκλο της εκπομπής στο MEGA.