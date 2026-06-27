Η Άννα Μαρία Βέλλη αποκάλυψε πως, πριν από τον γάμο της, είχε κάνει μια ασυνήθιστη ερώτηση στον σύζυγό της, ζητώντας του να της πει αν θα ήθελε να βρίσκεται στην τελετή μία πρώην σύντροφός του, την οποία η ίδια θεωρεί ιδιαίτερα συμπαθή.

Η γνωστή YouTuber, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», εξήγησε ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα αν εκείνος απαντούσε θετικά, καθώς και η ίδια είχε προηγούμενες σχέσεις, ενώ έχει γνωρίσει στον σύζυγό της έναν πρώην σύντροφό της.

Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε αν πράγματι είχε προτείνει στον άντρα της να καλέσει πρώην του στον γάμο τους, η Άννα Μαρία Βέλλη διευκρίνισε: «Όχι όποια πρώην… Δεν είχε μια πρώην. Δεν του είπα να καλέσει όλες του τις πρώην. Κράτησα μια που είναι συμπαθητική. Φυσικά συμπαθώ πρώην του άντρα μου. Και εγώ έχω πρώην, δεν φύτρωσα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, παρότι ο σύζυγός της έχει γνωρίσει τον πρώην σύντροφό της, τον Κώστα Μαλιάτση, εκείνη επέλεξε να μην τον προσκαλέσει στον γάμο, καθώς το θεώρησε άκομψο.

«Στον άντρα μου έχω γνωρίσει τον πρώην μου Κώστα Μαλιάτση. Δεν τον κάλεσα στον γάμο, γιατί το βρήκα λίγο άκομψο. Αλλά εγώ δεν θα είχα πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει νόημα η ζήλια»

Η Άννα Μαρία Βέλλη αναφέρθηκε και στη στάση που διατηρεί μέσα στη σχέση της απέναντι στη ζήλια, εξηγώντας ότι συνειδητά προσπαθεί να μην αφήνει αυτό το συναίσθημα να την επηρεάζει, καθώς θεωρεί πως δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό.

Όπως είπε: «Αν δεν ζήλευα καθόλου μπορεί να ήμουν σε μια άλλη σχέση. Είμαι σε μια μονογαμική σχέση, να το δηλώσουμε. Αλλά δεν έχει νόημα η ζήλια. Δεν κερδίζεις κάτι. Οποιαδήποτε μορφή ζήλιας. Ζήλευα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή και έχασα πάρα πολύ χρόνο να ζηλεύω. Δηλαδή τι θα άλλαζε; Εννοώ αν ήταν να με κερατώσει κάποιος θα με κεράτωνε είτε ζήλευα είτε δεν ζήλευα. Οπότε εγώ προτιμώ και επιλέγω να μην ζηλεύω και ας κάνει και ο άλλος ό,τι θέλει», είπε.