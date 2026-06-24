Οικονομικοί λόγοι οδηγούν το MEGA στην απόφαση να σταματήσει την εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, με τα στελέχη του σταθμού να ενημερώνουν σχετικά την παρουσιάστρια το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Η αυλαία για το πρωινό μαγκαζίνο πρόκειται να πέσει οριστικά την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας έτσι μια πορεία δύο ετών στην καθημερινή ζώνη του καναλιού.



Η τηλεοπτική χρονιά που έρχεται θα είναι μια «φτωχή» χρονια για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και πλέον δεν θεωρείται ταμπού να κόβονται εκπομπές που παρουσιάζουν αγαπητές και πετυχημένες παρουσιάστριες όπως η Φαίη Σκορδά.

Το παρασκήνιο της διακοπής και η επόμενη ημέρα

Η εξέλιξη αυτή φέρνει άμεσες αλλαγές στον προγραμματισμό του σταθμού, καθώς η διοίκηση καλείται πλέον να καλύψει το κενό που δημιουργείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις για το άτομο που πρόκειται να αναλάβει την αντικατάσταση στη συγκεκριμένη ζώνη αναμένεται να παρθούν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η Φαίη Σκορδά είχε επιστρέψει στο δυναμικό του MEGA τον Σεπτέμβριο του 2024, παίρνοντας μεταγραφή από τον ΣΚΑΪ, σε μια κίνηση που την επανέφερε στο τηλεοπτικό περιβάλλον όπου είχε ξεκινήσει την πορεία της στην πρωινή ψυχαγωγία.

Η πορεία του «Buongiorno» στην πρωινή ζώνη

Κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν της μετάδοσής του, το «Buongiorno» είχε διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο προφίλ στο πρόγραμμα, ποντάροντας σε μια δομή που περιελάμβανε lifestyle ειδήσεις, κοινωνικά θέματα, ενημερωτικά στοιχεία και συνεντεύξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το MEGA είχε στηρίξει τη συγκεκριμένη παραγωγή, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και οι υπόλοιποι συντελεστές, διαμορφώνοντας την καθημερινή ροή της εκπομπής μέχρι και την τρέχουσα εβδομάδα της ξαφνικής λήξης της.