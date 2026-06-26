Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό το πρωί της Παρασκευής (26/6), καθώς το Buongiorno ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο Mega έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί την επόμενη χρονιά, καθώς δεν έλαβε το «πράσινο φως» από τη διοίκηση του σταθμού.

Η παρουσιάστρια είχε ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες για την απόφαση του καναλιού και στην τελευταία εκπομπή θέλησε να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές με χαμόγελο. Προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, ευχήθηκε σε όλους καλό καλοκαίρι, ενώ ευχαρίστησε το κοινό για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που της έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια.

Στο φινάλε της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά απευθύνθηκε στους συνεργάτες της, οι οποίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι γύρω της, λέγοντας: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στους τηλεθεατές που μας βάλατε στα σπίτια σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς, όλα τα τμήματα του Mega που ήταν δίπλα μας και ξέρω έχετε πάντα μία καλή κουβέντα να πείτε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ευχαριστήσω τη συντακτική ομάδα μας, το κοντρόλ. Έναν προς έναν εδώ ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο μέλλον ξεχωριστά, μπορεί και να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον. Το κανάλι μας και τον προέδρο για τη στήριξη και την επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega. Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθούσατε παίρνατε μίας αίσθηση παρεάς και ενημέρωσης. Ξέρω ότι ίσως έχετε θέματα σοβαρά και υγείας, εύχομαι να είναι περαστικά, μπορεί να είναι προσωπικά, οικονομικά, εργασιακά. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο, εμείς μέσα από την καρδιά μας θέλουμε νε περάσετε όλοι σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, γειά σας και χαρά σας. Buongiorno», είπε η παρουσιάστρια.