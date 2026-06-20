Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις υψηλού επιπέδου για το κέντρο της άμυνας, με το όνομα του Στέφαν ντε Φράι να βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων μεταγραφικών σεναρίων.

Ο πολύπειρος Ολλανδός στόπερ φέρεται να αποτελεί μία από τις επιλογές που αξιολογούνται από τους ανθρώπους του Τριφυλλιού, καθώς οι Πράσινοι αναζητούν έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ποιος είναι ο όμως ο λόγος που ο Στέφαν Ντε Φράι, παρότι απασχόλησε τον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό και το χοντρό παρασκήνιο με τον Ετιέν Καμαρά που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα κι ετοιμάζεται να… αλλάξει τη μεσαία γραμμή των Πράσινων.

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