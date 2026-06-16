Ένα χτύπημα στο καλάμι, μια θεατρική πτώση και μια αποβολή που προκάλεσε σάλο. Ο Ριβάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε από τη FIFA για προσομοίωση σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης Βραζιλίας – Τουρκίας για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2002, εκτυλίχθηκε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά στην ιστορία της διοργάνωσης. Με τη «Σελεσάο» να προηγείται 2-1 και να προσπαθεί να διαχειριστεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ριβάλντο πλησίασε τη σημαία του κόρνερ για να καθυστερήσει το παιχνίδι.

Τότε ο Τούρκος αμυντικός Χακάν Ουνσάλ κλώτσησε την μπάλα προς το μέρος του. Η μπάλα βρήκε τον Βραζιλιάνο στο πόδι, όμως εκείνος αντέδρασε σαν να είχε δεχθεί χτύπημα στο πρόσωπο. Έπεσε στο έδαφος κρατώντας το κεφάλι του, σφαδάζοντας από τον πόνο και προκαλώντας την παρέμβαση του διαιτητή.

Ο Νοτιοκορεάτης ρέφερι Κιμ Γιανγκ-Τζου πείστηκε από την αντίδραση του Ριβάλντο και απέβαλε τον Ουνσάλ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τα τηλεοπτικά ριπλέι, ωστόσο, αποκάλυψαν αμέσως την πραγματικότητα: η μπάλα είχε χτυπήσει καθαρά στο καλάμι του Βραζιλιάνου και όχι στο πρόσωπο.

Η εικόνα προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Η FIFA, η οποία λίγο πριν από το τουρνουά είχε ανακοινώσει ότι θα αντιμετωπίσει αυστηρά κάθε μορφή εξαπάτησης των διαιτητών, άνοιξε πειθαρχική διαδικασία. Μετά την εξέταση του βίντεο, η Πειθαρχική Επιτροπή έκρινε ένοχο τον Ριβάλντο για προσομοίωση και του επέβαλε πρόστιμο 4.500 λιρών, καθώς και δικαστικά έξοδα 680 λιρών. Ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας της FIFA κατά του λεγόμενου «θεάτρου».

Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του ίδιου. Ο Ριβάλντο παραδέχθηκε ότι η μπάλα τον βρήκε στο πόδι, αλλά υποστήριξε πως ο Ουνσάλ άξιζε την αποβολή επειδή δεν έπρεπε να κλωτσήσει την μπάλα προς το μέρος του. Μάλιστα, δήλωσε πως στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πονηριά και ότι τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν συχνά στα γήπεδα.

Στο πλευρό του στάθηκε ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει ανάλογες μεθόδους στο παρελθόν, υποστηρίζοντας πως η «εξυπνάδα» αποτελεί μέρος του παιχνιδιού και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην αντίπερα όχθη, η τουρκική ομοσπονδία ξέσπασε κατά της διαιτησίας και του Ριβάλντο, ενώ ποδοσφαιριστές από άλλες εθνικές ομάδες καταδίκασαν δημόσια τη συμπεριφορά του Βραζιλιάνου. Ο Ιβάν Ελγκέρα της Ισπανίας χαρακτήρισε «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι ένας παίκτης αποβλήθηκε εξαιτίας μιας τόσο κραυγαλέας προσποίησης.

Παρότι η Βραζιλία κατέκτησε τελικά το τρόπαιο εκείνο το καλοκαίρι, η συγκεκριμένη φάση παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα θεατρινισμού στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μια στιγμή που στιγμάτισε τον Ριβάλντο και οδήγησε τη FIFA να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση της απέναντι στις προσομοιώσεις.