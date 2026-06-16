Μπορεί η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου να είναι το γκολ και όλοι να περιμένουν από τους επιθετικούς να πετύχουν ένα εντυπωσιακό τέρμα για να πανηγυρίσουν, ωστόσο υπάρχει μια θέση στο άθλημα η οποία είναι εξίσου σημαντική.

Η θέση του τερματοφύλακα, με τον γκολκίπερ να προσπαθεί με εντυπωσιακούς τρόπους να αποτρέψει το γκολ, η αποκρούοντας ένα πέναλτι να ξεσηκώσει θύελλα ενθουσιασμού στους φιλάθλους.

Όσο όλοι ασχολούνται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τους μεγάλους σταρ, Ρονάλντο, Μέσι, Νειμάρ, Εμπαπέ, Γιαμάλ και άλλα ονόματα, ήδη όμως τις εντυπώσεις από τις πρώτες αναμετρήσεις έχουν κλέψει οι τερματοφύλακες και πρόσφατα ο 40χρονος Βοζίνια ο οποίος με την φανέλα του Πράσινου Ακρωτηρίου κατέβασε τα ρολά απέναντι στους Ισπανούς που είναι και ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι επιθετικοί και τα εξτρέμ ή οι μέσοι, είναι κυρίως οι τερματοφύλακες που κρατάνε ανέπαφες τις εστίες και δίνουν μια σιγουριά σε όλη την ομάδα. Άλλωστε μια καλή ομάδα ξεκινάει πάντα από έναν καλό τερματοφύλακα. Ας δούμε τους τερματοφύλακες που έγραψαν την δική τους ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ.

ΛΕΒ ΓΙΑΣΙΝ (ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Θεωρείται ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην ιστορία του ποδοσφαίρου και μάλιστα είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει κερδίσει την Χρυσή Μπάλα (1963). Συνήθιζε να αγωνίζεται με μαύρα ρούχα και γάντια που του έδωσαν το παρατσούκλι «μαύρη αράχνη».

Ο Γιασίν αγωνίστηκε σε όλη του την καριέρα στην Ντιναμό Μόσχας και έπαιξε 74 φορές με την Εθνική Σοβιετικής Ένωσης, με την οποία πήρε μέρος σε τέσσερα Μουντιάλ από το 1958 μέχρι το 1970.

Ο Γιασίν ήταν ο πρώτος γκολκίπερ που εφάρμοσε το διώξιμο με γροθιές, όταν δεν μπορούσε να μπλοκάρει τη μπάλα. Με την Σοβιετική Ένωση κατέκτησε το EURO 1960, πήρε τη δεύτερη θέση στο EURO 1964, την τέταρτη στο Μουντιάλ 1966 και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956.

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΜΠΑΝΚΣ (ΑΓΓΛΙΑ)

Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Αγγλικού ποδοσφαίρου και ένας εκ των κορυφαίων σε ολόκληρη την ιστορία του ποδοσφαίρου. Έκανε μεγάλη καριέρα με τη Λέστερ και τη Στόουκ με σημαντικότερη ωστόσο επιτυχία του την κατάκτηση του Μουντιάλ του 1966 με την Εθνική Αγγλίας.

Το παιχνίδι για το οποίο τον θυμούνται όλοι, είναι το Αγγλία-Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, όταν σε κεφαλιά του Πελέ, πραγματοποίησε το περίφημο «The Save», την κορυφαία επέμβαση στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Μπανκς πήρε έξι σερί φορές το βραβείο της FIFA για τον κορυφαίο τερματοφύλακα της χρονιάς (1966-1971) και εκτός από το Μουντιάλ του 1966, πήρε την τρίτη θέση με την Αγγλία στο EURO του 1968.

ΝΤΙΝΟ ΤΖΟΦ (ΙΤΑΛΙΑ)

Ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε το 1968 με την κατάκτηση του EURO απέναντι στη Γιουγκοσλαβία, ενώ δυο χρόνια αργότερα έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ στο Μεξικό.

Το 1982 κατέκτησε με την Εθνική Ιταλίας το Μουντιάλ στην Ισπανία και έγινε ο 40χρονος τότε Ντίνο Τζοφ ο μεγαλύτερος σε ηλικία που κατακτά Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ σήκωσε και το τρόπαιο ως αρχηγός. Το 1973 ήρθε δεύτερος στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, χάνοντας το βραβείο από τον Γιόχαν Κρόιφ.

ΖΕΠ ΜΑΪΕΡ (ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Ο «γάτος του Άντσινγκ», όπως τον φώναζαν κατέκτησε τα πάντα. Με την Εθνική κατέκτησε το EURO του 1972 και το Μουντιάλ του 1974, ενώ πήρε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1970 και τη δεύτερη θέση στο EURO του 1976, εκεί όπου στον τελικό και στα πέναλτι, δέχθηκε το περίφημο γκολ από τον Πανένκα της Τσεχοσλοβακίας.

Με την Μπάγερν, εκτός από τα 4 πρωταθλήματα και τα 4 Κύπελλα, ξεχωρίζουν στο παλμάρε του τα τρία σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών, ένα Κυπελλούχων και ένα Διηπειρωτικό. Ανακηρύχθηκε τρεις φορές παίκτης της χρονιάς στη Δυτική Γερμανία.

ΠΙΤΕΡ ΣΙΛΤΟΝ (ΑΓΓΛΙΑ)

Ο Σίλτον έχει στην κατοχή του διάφορα ρεκόρ και ένα από αυτά είναι τα περισσότερα (10) clean sheets σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Με την Εθνική Αγγλίας πήρε μέρος σε τρία Μουντιάλ και δυο EURO. Η μεγαλύτερη επιτυχία με την Εθνική ήταν η τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990. Βρίσκεται μέσα στους κορυφαίους τερματοφύλακες του 20ου αιώνα.

ΡΙΝΑΤ ΝΤΑΣΑΕΦ (ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Ο Ντασάεφ έπαιξε 91 φορές με την Εθνική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 και πήρε μέρος σε τρία Μουντιάλ και ένα EURO, εκείνο του 1988, στο οποίο η ΕΣΣΔ ηττήθηκε στον τελικό από την Ολλανδία του Μάρκο Φαν Μπάστεν. Ανακηρύχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο το 1988 και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γκολκίπερ στη δεκαετία του ’80.

ΟΛΙΒΕΡ ΚΑΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Ο Όλιβερ Καν είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία των Μουντιάλ που έχει λάβει το βραβείο Golden Ball ως ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης. Αυτό έγινε το 2002 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, όπου μέχρι τον τελικό είχε δεχθεί ένα μόλις γκολ. Με την Εθνική Γερμανίας κέρδισε το EURO του 1996, ενώ πήρε μέρος σε τέσσερα Μουντιάλ.

ΤΖΑΝΛΟΥΙΤΖΙ ΜΠΟΥΦΟΝ (ΙΤΑΛΙΑ)

Ο Μπουφόν είναι στους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών. Με την Εθνική Ιταλίας έχει 176 συμμετοχές. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, όπου δέχτηκε μόλις τρία γκολ σε επτά παιχνίδια.

Εκείνη τη χρονιά ήρθε δεύτερος στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, χάνοντας μόνο από τον Καναβάρο. Έχει αγωνιστεί τέσσερα EURO και είναι ένας από τους μόλις τέσσερις παίκτες στην ιστορία που έχουν παίξει σε πέντε Μουντιάλ. Η IFFHS τον έχει ανακηρύξει ως τον κορυφαίο τερματοφύλακα του 21ου αιώνα.

ΦΑΜΠΙΑΝ ΜΠΑΡΤΕΖ (ΓΑΛΛΙΑ)

Ο Φαμπιάν Μπαρτέζ θεωρείται ως ο καλύτερος Γάλλος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Με τη Εθνική Γαλλίας, συμμετείχε σε δύο μεγάλες επιτυχίες της, καθώς κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και το EURO του 2000.

Στην πορεία για την κατάκτηση του Μουντιάλ 1998 όπου πήρε και το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε πέντε αγώνες, ενώ στο Μουντιάλ του 2006 όπου η Γαλλία έφτασε στον τελικό δε δέχθηκε γκολ σε τέσσερις αγώνες. Με 10 αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων χωρίς να δεχθεί γκολ, ισοφάρισε το ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον.

ΙΚΕΡ ΚΑΣΙΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Ο Κασίγιας έχει κατακτήσει ότι τίτλο υπάρχει τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και με την Εθνική ομάδα και ήταν ο κορυφαίος γκολκίπερ του κόσμου την πενταετία 2008-2012. Με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας κατέκτησε τρεις συνεχόμενους τίτλους.

Πήρε το EURO του 2008, το Μουντιάλ του 2010 και στην συνέχεια ξανά το EURO του 2012. Στο Μουντιάλ του 2010 στα τέσσερα νοκ άουτ ματς (μετά την φάση των ομίλων) μέχρι και τον τελικό δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ!

ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΟΪΕΡ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Ο Μανουέλ Νόιερ συνεχίζει να παίζει μέχρι και σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά και θεωρείται ο κορυφαίος σύγχρονος τερματοφύλακας της γενιάς του.

Με την Εθνική Γερμανίας έχει κατακτήσει το Μουντιάλ του 2014, έχει πάρει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2010 και έχει έρθει δυο φορές τρίτος στα EURO του 2012 και του 2016.

Έχει ανακηρυχθεί τέσσερις φορές κορυφαίος τερματοφύλακας από την UEFA και το 2014 βραβεύτηκε με το «Χρυσό Γάντι» ως ο κορυφαίος γκολκίπερ του Μουντιάλ της Βραζιλίας.