Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 3-0 μετά τα γκολ των Ρονάλντο (6′, 39′), Μέντες (17′) και το αυτογκόλ του Χουσάνοφ (60′).

Μετά την ισοπαλία κόντρα στο Κονγκό, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να κάνει βήμα πρόκρισης και μπήκε καλά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ από νωρίς.

Στο 6ο λεπτό ο Ζοάο Κανσέλο κινήθηκε από δεξιά και έκανε το γύρισμα για τον Ρονάλντο, ο οποίος σούταρε με τη μία και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Η Πορτογαλία συνέχισε να επιτίθεται με στόχο το δεύτερο γκολ που θα απλοποιούσε πολύ τα πράγματα και το πέτυχε τελικά στο 17′, όταν κέρδισε φάουλ σε πολύ καλό σημείο και ο Μέντες ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε για το 2-0.

Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να αντιδράσει αλλά η γκολάρα του Γκάνιεφ στο 29′ ακυρώθηκε για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και τελικά στο 39′ έγινε το 3-0 για την Πορτογαλία, με τον Φερνάντες να βγαίνει στην κόντρα και να δίνει στον Ρονάλντο που πλάσαρε από κοντά και πέτυχε το δεύτερό του γκολ.

Το παιχνίδι είχε κριθεί από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 60′ έγινε το 4-0 από το αυτογκόλ του Χουσάνοφ, στον οποίο κόντραρε η μπάλα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με τον τερματοφύλακα Νεμάτοφ να μην καταφέρνει να απομακρύνει.