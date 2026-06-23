Το Μουντιάλ 1986 ήταν αυτό στο οποίο ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής και έκανε τους Άγγλους να τον μισήσουν, υπήρξε όμως και ένας που πανηγύριζε μαζί με τον αρχηγό της εθνικής Αργεντινής στη μεγαλύτερη στιγμή του ως ποδοσφαιριστής…

Πριν 40 χρόνια, στο Μεξικό, ο «Ντιεγκίτο» έκανε ένα τουρνουά που όμοιό του δεν έχει ξαναγίνει από κανέναν ποδοσφαιριστή. Σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο υπάρχει ένας πρωταγωνιστής, κανείς ποτέ όμως δεν έφτασε στο επίπεδο του Μαραντόνα το καλοκαίρι του ’86, όταν με πέντε γκολ και πέντε ασίστ ήταν μια ομάδα μόνος του, οδηγώντας την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ανάμεσα σε αυτά τα πέντε γκολ, ξεχωρίζουν τα δύο που είχε πετύχει στον προημιτελικό με την Αγγλία, με απόσταση λίγων λεπτών το ένα από το άλλο. Το πρώτο ήταν με το χέρι και έμεινε στην ιστορία ως «το χέρι του Θεού», το δεύτερο με το πόδι και έμεινε στην ιστορία ως «το γκολ του αιώνα». Όπως και να έχει, τα όσα έκανε ο Μαραντόνα στους Άγγλους, είχαν ως αποτέλεσμα να τον μισήσουν, ένας όμως θα πανηγύριζε μαζί του λίγες μέρες μετά, τη στέψη της Αργεντινής.

Πρόκειται για έναν τύπο ονόματι Ντάνκαν, ο οποίος είχε αποφασίσει να φύγει από την Αγγλία και να ταξιδέψει σε διάφορα σημεία του κόσμου, πιάνοντας δουλειά σε ένα ξενοδοχείο του Λος Άντζελες. Εκεί δούλευε το καλοκαίρι του 1986 και η τυχαία συνάντησή του με τέσσερις συμπατριώτες του, οι οποίοι είχαν κάνει στάση στην Καλιφόρνια πριν συνεχίσουν για Μεξικό, έφερε τα πάνω-κάτω.

Ο Ντάνκαν αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά και να φύγει μαζί τους για το Μοντερέι, όπου θα γίνονταν οι αγώνες της εθνικής Αγγλίας, νοικιάζοντας όλοι μαζί ένα αυτοκίνητο. Και σαν καλός οπαδός, ο Ντάνκαν φρόντισε να πάρει ένα σεντόνι από το ξενοδοχείο στο οποίο δούλευε και να το μετατρέψει σε πανό, ζωγραφίζοντας τον κόκκινο σταυρό και γράφοντας το όνομά του και αυτό της Φούλαμ, της αγαπημένης του ομάδας.

Οι πέντε Άγγλοι πήγαν στο Μεξικό, είδαν τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας, είδαν τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στον προημιτελικό και αποφάσισαν να παραμείνουν εκεί μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ. Έτσι, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τον τελικό, αν και δεν είχαν εισιτήρια. Είχαν όμως όσα λεφτά χρειάζονταν -και δεν ήταν πολλά- για να εξασφαλίσουν ότι οι σεκιουριτάδες θα έκαναν τα στραβά μάτια.

Ο Ντάνκαν ήταν, επομένως, στις εξέδρες του Αζτέκα και μετά τη λήξη και την απονομή ήταν στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας με τους Αργεντίνους και με τον Μαραντόνα, τον οποίο είχαν σηκώσει στους ώμους οι οπαδοί. Η φωτογραφία που τον δείχνει να είναι δίπλα στον Ντιέγκο όταν αυτός πανηγύριζε με το τρόπαιο στα χέρια, είχε ως αποτέλεσμα να γίνει γνωστός στην Αγγλία, με τη Φούλαν να τον αναζητά χρόνια μετά και να τον βρίσκει, για να διηγηθεί στην ιστοσελίδα της το πώς βρέθηκε δίπλα στον Μαραντόνα, όταν αυτός είχε ανέβει στην κορυφή του κόσμου.