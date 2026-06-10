Το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά και όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που -δικαίως- θέλουν να πάρουν μαζί τους στις διακοπές τους και στην παραλία τα κατοικίδιά τους, ώστε να περάσουν μαζί τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει οι ιδιοκτήτες σκύλων να προσέξουν, ώστε οι διακοπές να είναι ασφαλείς και για τους ίδιους και για τα κατοικίδιά τους.

Η Έλενα Αρβανίτη, νομική σύμβουλος Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, ανέφερε ότι «αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση τόσο στην παραλία όσο και στη θάλασσα. Να διευκρινίσω ότι αυτό ισχύει για τις μη οργανωμένες παραλίες. Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί ότι όταν λέμε οργανωμένη παραλία εννοούμε εκεί όπου απαιτείται να εκδοθεί εισιτήριο προκειμένου να εισέλθει κάποιος. Ο διαχειριστής αυτού του χώρου υπάρχει περίπτωση να επιτρέπει την είσοδο των ζώων, υπάρχει αυτή η δυνατότητα».

Επιπλέον, η απαγόρευση ισχύει και για τις παραλίες που φέρουν γαλάζια σημαία. «Εκεί δεν μπορεί να εισέλθει ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου παρά μόνο εάν πρόκειται για ζώο θεραπείας ή ζώο βοήθειας, σε αυτές τις περιπτώσεις η απαγόρευση αίρεται», είπε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν θεωρείται οργανωμένη μια παραλία όπου υπάρχουν beach bars στα οποία ο πελάτης πληρώνει για τις ξαπλώστρες και δεν απαιτείται εισιτήριο για να εισέλθει, επομένως η απαγόρευση να φέρει κάποιος τον σκύλο του δεν ισχύει.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης σκύλου ο οποίος θέλει να καθίσει σε ένα beach bar που όμως δεν θεωρείται οργανωμένο λόγω του ότι δεν πληρώθηκε εισιτήριο κατά την είσοδο και παρ’ όλα αυτά του απαγορεύουν την είσοδο: «Μπορεί να καλέσει την αστυνομία και να επικοινωνήσει με τον δήμο της περιοχής του προκειμένου να διευκρινιστεί εάν ο συγκεκριμένος χώρος έχει λάβει άδεια ώστε να λειτουργεί ως οργανωμένη παραλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή η άδεια, και κατά συνέπεια δεν ισχύει η απαγόρευση».

«Το εισιτήριο κατά κύριο λόγο είναι το φίλτρο για να καταλάβουμε αν υπάρχει απαγόρευση σε μια παραλία, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Το ποσοστό των μαγαζιών που δεν έχουν την άδεια είναι πάνω από 60% στην Ελλάδα», σημείωσε.

Τέλος, η Έλενα Αρβανίτη μίλησε για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατά την παραμονή τους στην παραλία.

«Ο ιδιοκτήτης έχει τις εξής υποχρεώσεις: Αρχικά πρέπει να έχει την εποπτεία του ζώου του διαρκώς. Δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση ότι πρέπει να μπαίνει λουρί στο ζώο για να μπει στη θάλασσα, αλλά οφείλω να πω ότι ο καθένας ξέρει τις ιδιαιτερότητες του ζώου του. Εάν έχω ένα ζώο δύσκολα διαχειρίσιμο, ζωηρό -δεν θα μπω στη διάκριση μεγέθους- προσωπικά θα ένιωθα πιο ασφαλής εάν έμπαινα στη θάλασσα με λουράκι. Δεν απαγορεύεται να το έχω χωρίς λουρί μέσα στη θάλασσα, αλλά έξω στην παραλία είναι απαραίτητο. Πρέπει να έχω μαζί μου τα νομιμοποιητικά μου έγγραφα που πλέον τα έχω και στο κινητό μου και επίσης να μεριμνώ για καθαρισμό των περιττωμάτων, να παρέχω στον σκύλο μου νερό και σκιά».