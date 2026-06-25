Την οργή του για τα όσα είπε κατά της δολοφονημένης αδερφής του η σύζυγος του δράστη δεν μπορεί να κρύψει ο Γιάννης Λεβεντάκης. «Αντί να κάνει τον σταυρό της που δεν την έσφαξε τόσα χρόνια, βγαίνει και βρίζει την αδερφή μου» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την επιμονή της γυναίκας του 43χρονου δράστη να αναφέρεται με άσχημο τρόπο στην αδερφή του παρά την ομολογία του συζύγου της, ο Γιάννης Λεβεντάκης σημείωσε: «Ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει. Ας κάνει ό,τι θέλει η κυρία αυτή»

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο αδερφός της άτυχης γυναίκας είπε: «Έχω να πω κάτι γι’ αυτή τη γυναίκα ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί που δηλώνει 20 χρόνια, και όχι να βγαίνει και να βρίζει την αδερφή μου».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης επίσης ζήτησε «να μην γίνει αυτό που γίνεται συνήθως με τους δράστες, να φάει μια ποινή και λόγω έτσι, λόγω αλλιώς να είναι σε 5-6 χρόνια έξω. Θέλω ισόβια με πολύ βασανιστικό τρόπο, όχι να φάει μόνο ισόβια».

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι»

Αναφερόμενος στον δράστη υπογράμμισε «εγώ τον γνώρισα δύο μήνες πριν, τρεις, που του έδωσε προφανώς η αδερφή μου το τηλέφωνό μου και με ρώτησε κάτι για το αυτοκίνητό του», ενώ για τη στάση της αδερφής της όσον αφορά το σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό είπε «το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι κλπ».

Σε ερώτηση εάν η αδερφή του φοβόταν τον Σκοπιανό που τελικά τη σκότωσε, ο Γιάννης Λεβεντάκης είπε: Όχι, και ίσα ίσα θεωρούσα ότι είχαν καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του στο πατρικό σπίτι, έβγαινε η αδερφή μου, μιλούσαν».