Οι πρωτοφανείς καύσωνες και η εκρηκτική ανάπτυξη των data centers δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στις διεθνείς αγορές, στρέφοντας μαζικά τους επενδυτές προς τις μετοχές των εταιρειών κλιματισμού και ψύξης (HVAC). Η κλιματική αλλαγή φέρνει το ένα κύμα ακραίας ζέστης μετά το άλλο, ενώ η ανάγκη για βιομηχανικά συστήματα ψύξης σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί τον κλάδο σε ιστορικά υψηλά.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Carrier Global, η οποία έχει δει τη χρηματιστηριακή της αξία να αυξάνεται κατά το ένα τρίτο φέτος, αγγίζοντας τα 60 δισ. δολάρια. Αντίστοιχα, η Madison Air Solutions καταγράφει άνοδο 41% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Απρίλιο.



Η Daikin Industries, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως, ενισχύεται κατά 17%, με τις πωλήσεις της στην Ευρώπη να αυξάνονται σχεδόν κατά 10%, καθώς η διείσδυση του κλιματισμού σε μια παραδοσιακά «ψυχρή» ήπειρο αυξάνεται ραγδαία λόγω των 40αριών που καταγράφονται πλέον από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο.

Ο κόκκινος συναγερμός που επικρατεί στην Ευρώπη λόγω των πρωτοφανών κυμάτων καύσωνα, με το Παρίσι να αγγίζει τους 40,9°C και το Ηνωμένο Βασίλειο τους 37°C, έχει ως συνέπεια να σπάνε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ ζέστης στη γηραιά ήπειρο, προκαλώντας μπλακ άουτ σε υποδομές και σχολεία.



Στη νότια Αγγλία, ψυγεία σούπερ μάρκετ κατέρρευσαν λόγω παλαιότητας, ενώ σχολεία έκλεισαν ή λειτούργησαν μόνο χάρη σε κλιματιστικά που αγόρασαν οι ίδιοι οι γονείς.



Η κατάσταση αυτή ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τις εταιρείες κλιματισμού και ψύξης. Όπως τονίζει ο Άμιτ Μεχρότρα της UBS: «Η διείσδυση του κλιματισμού στην Ευρώπη είναι γενικά σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ, αλλά νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι… μια ολοένα και καλύτερη αγοραστική ευκαιρία για αυτές τις εταιρείες HVAC».

«Οι επενδυτές σκέφτονται συνειδητά την κλιματική αλλαγή», εξηγεί ο Μπρετ Λίντζεϊ, αναλυτής της Mizuho, προσθέτοντας ότι «τα γεγονότα ακραίας ζέστης επιταχύνουν αυτό που ήταν ήδη ένας δομικός κύκλος αντικατάστασης — ο παλαιός εξοπλισμός που ήταν “αρκετά καλός” σε ένα πιο ήπιο κλίμα, ξαφνικά γίνεται ανεπαρκής όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν σταθερά τα όρια σχεδιασμού».

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ώθηση έρχεται από τον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Η Comfort Systems USA, που θεωρείται πλέον μεγάλος κερδισμένος από την επανάσταση του AI ως εργολάβος data centers, έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της φέτος, φτάνοντας τα 73 δισ. δολάρια. Η AAON καταγράφει άνοδο 70%, ενώ η Johnson Controls ενισχύεται κατά 18% έχοντας στραφεί πλήρως στην ψύξη κέντρων δεδομένων.



Ο Τζούλιαν Μίτσελ, αναλυτής της Barclays, επισημαίνει ότι «οι μετοχές οικιακών κλιματιστικών είναι πιο ευαίσθητες στις καιρικές συνθήκες, ενώ ο κύριος μοχλός για τα ονόματα του μη οικιακού κλιματισμού είναι η αγορά των data centers».

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς οι τιμές των συστημάτων έχουν εκτοξευθεί.



«Υπάρχει μια πρόκληση προσιτότητας που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην αγορά αυτών των κομματιών εξοπλισμού, που θα μπορούσαν να κοστίσουν 10.000 έως 20.000 δολάρια… δεν είναι εύκολο για κάποιον να κόψει αυτού του είδους την επιταγή», τονίζει ο Άμιτ Μεχρότρα της UBS, εξηγώντας ότι πολλοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς, σύμφωνα με τους Financial Times.