Η απότομη άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη των εταιρειών τεχνολογίας. Ωστόσο, το πρόσφατο χρονικό διάστημα παρατηρείται πρόβλημα στην κερδοφορία τους για αυτόν τον λόγο.

Για να αναπτυχθεί η ΑΙ χρειάζονται πάρα πολλά μικροτσίπ και κάρτες μνήμης, αντικείμενα που επίσης είναι απαραίτητα για μαζικά τεχνολογικά προϊόντα. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, με αποτέλεσμα από τη μία να προκύπτουν ισχυρά προϊόντα, τα οποία όμως θα αγοράσουν όλο και λιγότεροι, οπότε και η κερδοφορία θα υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν πτώση, ενώ τα αμερικανικά χρηματιστήρια άνοιξαν με πτώση, καθώς η υποχώρηση του τεχνολογικού κλάδου επιταχύνθηκε.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας, στον οποίο κυριαρχούν οι εξαγωγικές εταιρείες, σημείωσε πτώση έως και 5%, με κύριο παράγοντα την πτώση κατά σχεδόν 14% των μετοχών της SoftBank, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της για το επόμενο έτος. Ο όμιλος του Masayoshi Son κατέχει μερίδιο περίπου 13% στην εταιρεία που αναπτύσσει το ChatGPT, μέσω του Vision Fund.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 8%, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό διακοπής συναλλαγών, αφού οι μετοχές της Samsung και της SK Hynix κατέγραψαν πτώση περίπου 9%. Ο δείκτης οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε άλλες περιοχές της Ασίας, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ και ο Shanghai Composite σημείωσαν πτώση περίπου 2%.

Οι FT τόνισαν πως η κατάσταση επηρεάστηκε ακόμη περισσότερο, μετά την ανακοίνωση της Apple για αυξήσεις τιμών κατά περίπου 20% στα MacBook και τα iPad – μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ιστορία της – επικαλούμενη την «άνευ προηγουμένου πρόκληση» που αποτελεί η άνοδος των τιμών στις κάρτες μνήμης.

Οι αυξήσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία στους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι μετοχές της Apple να υποχωρήσουν κατά 6,1% και η αγοραία αξία της εταιρείας να μειωθεί κατά περισσότερα από 260 δισ. δολάρια την Πέμπτη. Η πτώση αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εταιρείας από τις αρχές Απριλίου του περασμένου έτους, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς της «ημέρας της απελευθέρωσης».

Η πτώση της Apple συνοδεύτηκε από άνοδο περίπου 16% της Micron, της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε σχεδόν 15πλάσια αύξηση στα τριμηνιαία κέρδη της.

Εν τω μεταξύ, η OpenAI εξέταζε το ενδεχόμενο να αναβάλει τη γιγαντιαία αρχική δημόσια προσφορά της μέχρι το 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», κάτι που ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης επιφυλακτικότητας όσον αφορά την κατάσταση των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών και τη ζήτηση των επενδυτών για μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.