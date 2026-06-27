Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, περίπου 65 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή έπειτα από επίθεση σε 13χρονη Βρετανίδα, η οποία φέρεται να κάθισε κατά λάθος σε μια δεσμευμένη ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η έφηβη είχε καθίσει σε καρέκλα που χρησιμοποιούσε διαφορετική οικογένεια. Τότε, ένας γυμνόστηθος άνδρας της επιτέθηκε, ενώ ένας ακόμη άνδρας άρχισε να της τραβά τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στον χώρο της πισίνας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας κινήθηκε εναντίον της 13χρονης χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση.

ALERT: Massive brawl breaks out after a grown man attacks a 13-year-old girl who accidentally sits in a reserved chair at the pool.



The incident occurred when a teenager at the Santa Susanna hotel in Catalonia, about 40 miles from Barcelona, sat in a chair that had been used by… pic.twitter.com/IW1asbotSF — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 26, 2026

«Δεν είπε ούτε λέξη, απλώς όρμησε πάνω της. Ήταν απίστευτο, εντελώς αποκρουστικό. Πώς μπορεί ένας ενήλικος άνδρας να φερθεί έτσι σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα παιδί;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την επίθεση, η 13χρονη υπέστη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιθανό κάταγμα στη μύτη, ενώ αποχώρησε από την πισίνα αιμόφυρτη.